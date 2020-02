Una cifra récord de 51.954 personas se dieron cita para presenciar la exhibición que protagonizaron el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, que sirvió como excusa para recaudar fondos a beneficio de los niños africanos.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fue el escenario del "Match for Africa", cuya recaudación sera destinada a una Fundación que el multicampeón suizo instituyó para respaldar la educación en Sudáfrica, Namibia, Botswana, Malawi, Zambia y Zimbabwe.

Los patrocinadores y una cena de su Fundación en la que participó Bill Gates, fundador de Microsoft que se sumó a la iniciativa, también sirvieron para incrementar la recaudación en esta exhibición.

En el encuentro, Federer se impuso a Nadal por 6-4 3-6 y 6-3. Luego el suizo y Bill Gates se inpusieron en un mini partido de dobles a Nadal y el actor sudafricano Trevor Noha.

