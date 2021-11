Se viene una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Uruguay el 12 de noviembre y a Brasil, el 16.

El entrenador Lionel Scaloni ya cuenta con la delegación de jugadores del PSG: Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María.

En horas del mediodía llegarán los jugadores que militan en el futbol de España.

En tanto hay preocupación por la situación del capitán que padece molestias musculares sumado a la contusión que sufrió en la rodilla izquierda.

Por su parte también hay molestia en el PSG no sólo por Messi sino también por Paredes: "No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física", expresó el director deportivo del club parisino.

Todo indica que Scaloni lo pondrá uno minutos ante Uruguay y completo ante Brasil.