Diego Maradona ciudadano ilustre post mortem de La Plata

Diego Maradona sigue en el recuerdo de cada persona del mundo futbolero, a casi dos años de su partida, sigue siendo noticia por algo especial: una foto, una camiseta, una anécdota que sale a la luz, entre otras cosas. Está vez, el 10, fue declarado Ciudadano Ilustre en La Plata. Lugar donde tuvo su última etapa como entrenador, más precisamente en Gimnasia.

El proyecto fue encabezado por concejales de Juntos por el Cambio: Lucas Lascours Ruiz, Juan Manuel Martínez Garmendia y Manuela Forneris, y por el presidente del Concejo, Darío Ganduglia, y contó con el apoyo del bloque del Frente de Todos.

"Declárese ciudadano Ilustre post mortem de la ciudad de La Plata a Diego Armando Maradona, emblema deportivo de nuestro país y del fútbol mundial por su desempeño como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, posicionando a nuestra ciudad en un lugar de privilegio y relevancia futbolística”, expresa el texto.

En los fundamentos, los concejales explican que "personas como Maradona no necesitan presentación porque ya viven en el sentir popular. No sólo llevó la bandera de nuestro país a lo más alto en términos deportivos sino que también posicionó a nuestra ciudad al elegirla especialmente para a volver a dirigir tras 9 años de no hacerlo en Argentina".

Además, sostuvieron que en su paso por Gimnasia, Diego "dejó una huella imborrable en todos los platenses al elegir a nuestra ciudad para seguir vinculado a su gran pasión, el fútbol".