Estudiantes informó en sus redes sociales que Ricardo Zielinksi padece Covid-19 y de esta manera no podrá estar al frente del equipo en el partido ante Tigre, que se disputará mañana desde las 18 en Victoria. El director técnico deberá cumplir con el aislamiento en su domicilio.

Si bien no fue especificado en el parte médico del club, el testeo que arrojó resultado positivo no habría sido parte de los habituales controles que se le realiza al plantel. De esta manera, se cree que el entrenador padece síntomas relacionados al coronavirus y que se hizo un hisopado de forma particular.



Los reemplazantes de Zielinski serán Emanuel De Paoli y Adrián Czornomaz, habituales colaboradores del Ruso. Por los tiempos estipulados es muy probable que el director técnico tampoco pueda dirigir a Estudiantes en el encuentro frente a Bararcas Central, que se disputará el miércoles a las 19 en La Plata.



El parte médico de Estudiantes sobre Zielinski

“Tras realizarse los testeos correspondientes se constató que el entrenador Ricardo Zielinski presenta COVID-19”, expresa el comunicado junto a una foto del entrenador en un entrenamiento. El miércoles, en la derrota frente a Belgrano por Copa Argentina, se encontraba en buenas condiciones.