Finalizó la fase regular del campeonato Federal A y quedaron definidos los cruces entre los equipos que jugarán el ascenso a la Primera Nacional. Una final que determinará el primero y siete choques que darán comienzo a la búsqueda por el segundo.

Deportivo Madryn - Racing, la final por el primer ascenso a la Primera Nacional

En un torneo definido en dos grupos, Deportivo Madryn quedó puntero de la Zona A luego de sacarle seis puntos de ventaja al segundo. Con 56 unidades, jugó sin presiones la última fecha e igualó 0-0 con Cipoletti.

En la Zona B, Racing se quedó con el segundo ascenso en la última fecha luego de obtener un triunfazo por 1-0 ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y alcanzar los 57 puntos. Peleaba la punta contra Gimnasia y Tiro de Salta, que en su último choque igualó 1-1 con Defensores (VR), finalizó con 55 unidades y le permitió a los cordobeses ser el segundo finalista apenas por dos puntos de diferencia.

Este jueves 4 de noviembre a las 17.00 y en el estadio de Arsenal de Sarandí, Deportivo Madryn y Racing de Nueva Italia definirán el ascenso a partido único. En caso de empate en los noventa minutos, el encuentro se definirá desde la tanda de penales.

Los cruces de octavos de final del Federal A por el segundo ascenso

Sol de Mayo (2do Zona A) vs. Defensores de Villa Ramallo (8vo Zona B)

Cipoletti (3ro Zona A) vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (7mo Zona B)

Sportivo Peñarol (4to Zona A) vs. Defensores de Pronunciamiento (6to Zona B)

Olimpo (5to Zona A) vs. Sportivo Las Parejas (5to Zona B)

Gimnasia y Tiro de Salta (2do Zona B) vs. Villa Mitre de Bahía Blanca*** (8vo Zona A)

Central Norte (3ro Zona B) vs. Juventud Unida de San Luis (7mo Zona A)

Chaco For Ever (4to Zona B) vs. Independiente de Chivilcoy (6to Zona A)