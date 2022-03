La Liga Profesional de Fútbol elegirá a sus nuevas autoridades el 8 de abril, según decidió su Comité Ejecutivo, luego de que en los últimos tiempos la mayoría de los clubes se manifestara en contra de la gestión del actual presidente, el empresario Marcelo Tinelli, y con el candidato propuesto por AFA, Cristian Malaspina, como gran favorito a imponerse en ese acto eleccionario.



En ese contexto, todo parece encaminarse para que el poder en el fútbol argentino vuelva a radicarse en el edificio de la calle Viamonte.



De hecho, una de las ideas primigenias que parte desde el seno de la AFA que preside Claudio Tapia es que la oficina de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en caso de imponerse su candidato, el titular de Argentinos Juniors Malaspina, deje su localización en Puerto Madero y pase a funcionar precisamente en Viamonte 1366.



Por eso la decisión adoptada este jueves por la tarde en la sala de la presidencia de la LPF puede ser una de las últimas a orillas del Río de La Plata.



"En una reunión realizada en la sala de la presidencia de la LPF en Puerto Madero, el Comité Ejecutivo de la Liga determinó que el día 8 de abril se lleven a cabo las elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la institución", informó la LPF en un comunicado tras ese encuentro dirigencial.



"La moción fue aprobada por unanimidad por todos los clubes y se definió que el próximo 9 de marzo es la fecha límite para la presentación de las listas de candidatos", agregó el texto.



Hace 10 días, 19 dirigentes de la LPF suscribieron una nota dirigida a la AFA para fijar una fecha de elecciones para remover a su actual titular, Marcelo Tinelli, luego de haberse desestimado la propuesta inicial del 23 de marzo.



La nota la firmaron en forma presencial Lanús, Rosario Central, Colón, Barracas Central, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Independiente, Platense, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán, Unión, Newell's, Aldosivi, Sarmiento, Arsenal y Central Córdoba, de Santiago del Estero. En tanto Estudiantes de La Plata, Patronato, de Paraná y Godoy Cruz, de Mendoza enviaron la firma digital.

El acto electoral próximo contaría con dos candidatos visibles, uno propuesto por la LPF, que será el titular velezano, Sergio Rapisarda; mientras que por la AFA estará el mencionado Malaspina.



Del encuentro de este jueves no tomó parte, como venía ocurriendo habitualmente, el propio presidente en funciones de la LPF, Tinelli, que seguirá en su cargo hasta el 8 de abril pero solamente de manera figurativa, ya que no va a actuar en ningún ámbito para no generar un conflicto de intereses.



De hecho, el pasado viernes previo al fin de semana largo por los feriados de carnaval, Tinelli, en uso de licencia como presidente de San Lorenzo (recibió muchos cuestionamientos en las últimas horas del exentrenador del primer equipo de básquetbol, Silvio Santander, por una deuda salarial impaga), fue a las oficinas de la LPF y retiró todos sus efectos personales, incluyendo una computadora de su uso habitual.



Los que sí estuvieron este jueves de manera presencial en Puerto Madero fueron los dirigentes de Lanús, el presidente Luis Chebel y el vice de la LPF, Hernán Arboleya;; el titular de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino; el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, y el presidente de Banfield y "mano derecha" de Tinelli, Fernando Spinosa, quienes junto al titular de Atlético Tucumán, Mario Leito, vice tercero de la LPF, propusieron una "lista de unidad" que fue en principio rechazada.



Esa propuesta obedece a lograr un acuerdo que les permita a actores del "tinellismo" seguir teniendo presencia dentro de la próxima directiva de la LPF, ya que una victoria de Malaspina los alejaría mayoritariamente del centro de la escena política del fútbol argentino.



La única "lista de unidad" que podría tener visos de factibilidad por estas horas, según le indicaron fuentes afistas a Télam, no llevaría como candidato de un acuerdo general, ni a Malaspina ni a Rapisarda, sino al presidente de Racing Club, Víctor Blanco.



Y para que todo quede tan claro como el apellido del titular racinguista lo concreto es que no habrá que esperar mucho, menos de una semana, ya que el próximo miércoles se sabrán los nombres de quienes aspiran a suceder a Tinelli. Y a volver a abrevar en las fuentes de AFA otra vez, como en los tiempos de Julio Grondona. Para dejar atrás algo que muchos dirigentes vienen cuestionando por lo bajo (y no tanto) desde hace bastante tiempo: el "doble comando" en el fútbol nacional.

