Vélez venció con autoridad a River Plate bajo la lluvia en Liniers

De esta manera, el ‘Fortín’ ascendió en la tabla general anual a los 33 puntos, despegándose de Gimnasia y Esgrima La Plata, que perdió con Independiente (1-2) y se quedó con 30.Vélez comenzó el partido sabiéndose en zona de desempate por el descenso.

Y ese incentivo derivó en un equipo que asumió el juego con una actitud ofensiva y solidaria ante un rival que dejó hacer.

Los dos delanteros locales, Braian Romero y Santiago Castro, ocuparon el área rival, mientras que los extremos Francisco Pizzini y Claudio Aquino lastimaron por las bandas.

El conjunto local generó superioridad en los duelos individuales en todo el campo y al ‘Millonario’ solamente le quedó la alternativa de pararse de contra para intentar inquietar a Gastón Gómez, reemplazante a último momento del uruguayo Leonardo Burián, por un estado febril del exgolero de Colón de Santa Fe.

Cuando el elenco visitante amenazaba con emparejar el desarrollo llegó la apertura de la pizarra, a los 22 minutos. El mediocampista Aquino recibió una cesión de Giannetti, efectuó un enganche y metió un remate que rebotó en Mammana y descolocó a Armani para traducirse en el 1-0 parcial.

El gol actuó como cimbronazo para el equipo del DT Demichelis, que buscó reaccionar de inmediato, con los arrestos del uruguayo Nicolás De la Cruz y del puntano Pablo Solari. Sin embargo, el ‘Fortín’ de Liniers defendió con firmeza e, inclusive, terminó los 45m. iniciales con la impresión de que podía aumentar las cifras. Así, un cabezazo de Braian Romero, ex River casualmente, se fue apenas desviado.

En el segundo período, el equipo visitante salió con mayor determinación. O por lo menos insinuó eso. Es que Vélez jamás resignó la posibilidad de atacar y el lateral Elías Gómez, otro exvalor del ‘Millonario’, resultó un pistón por el sector izquierdo.Romero lo tuvo dos veces, primero con un cabezazo y luego con un disparo desde media distancia.

En ambas ocasiones respondió bien el arquero Armani.Y entonces Demichelis movió el banco mandando a la cancha a Esequiel Barco, el venezolano Salomón Rondón y al bonaerense Ignacio Fernández.Pero el conjunto de Liniers siguió siendo un aluvión.

Y en ese contexto de ataque permanente, el once local tuvo su premio, con un remate de frente al arco del pibe Castro, de buena labor, que batió a Armani a los 15m. y puso el 2-0.Más por inercia y voluntad que por convicción, River adelantó líneas para intentar el descuento.

Pero en las contadas oportunidades en que halló claridad en los metros finales, el arquero ‘Chila’ Gómez se encargó de neutralizar esos embates del visitante.

River, por lo exhibido esta noche, asoma como la contracara. Sumó la segunda derrota en tres presentaciones y su rendimiento terminó por demás desdibujado.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; Juan Ignacio Méndez y Yeison Gordillo; Francisco Pizzini, Claudio Aquino y Santiago Castro; Braian Romero. DT: Sebastián Méndez.

River Plate: Franco Armani; Santiago Simón, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez; Pablo Solari, Agustín Palavecino y Facundo Colidio; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis

Gol en el primer tiempo: 22m. Aquino (VS) Gol en el segundo tiempo: 15m. Castro (VS)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Salomón Rondón por Borja, Ignacio Fernández por Palavecino y Esequiel Barco por Solari (RP); 24m. Abiel Osorio por Castro (VS); 31m. José Florentín por J. Méndez (VS) y Manuel Lanzini por De la Cruz (RP); 41m. Miguel Brizuela por Pizzini, Gianluca Prestianni por B. Romero y Christian Ordóñez por Aquino (VS); Matías Suárez por Colidio (RP)

Amonestados: Enzo Pérez (RP) E. Gómez, B. Romero, Florentín y Gordillo (VS)

Estadio: José Amalfitani.

Arbitro: Pablo Echavarría