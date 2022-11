Qatar vs. Ecuador: análisis y previa

➔ Se verán las caras por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA.

➔ Disputaron 3 amistosos internacionales en el historial general, 100% en Catar y están igualados con una victoria por lado y 6 goles cada uno: 1-1 (1996), victoria de Ecuador 2-1 (1996) y triunfo de Catar 4-3 (2018).

➔ Catar participará en su primera Copa Mundial de la FIFA de selecciones absolutas, mientras que también será el primer país árabe en ser anfitrión del certamen. Desde la edición de 1982, cuando Bélgica venció a la campeona Argentina (1-0) que la Copa Mundial de la FIFA no empieza un día domingo.

➔ Ecuador estará presente en su 4° Copa Mundial de la FIFA, participó en 4 de las últimas 6 citas mundialistas (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Catar 2022). No estuvo en 18 ediciones. Ecuador cuenta con un promedio de 1 gol por encuentro en los Mundiales y conservó la valla invicta en 4 de sus 10 partidos (registra 40% de victorias, 10% de empates y 50% de derrotas). Los sudamericanos fueron eliminados en la instancia de grupos de Brasil 2014 en su última participación (compartieron grupo con Suiza, Honduras y Francia).

➔ Catar disputará su primer partido en una Copa Mundial de la FIFA. Tendrá su 1ra experiencia y lo hará como anfitrión (Catar 2022). No estuvo presente en las 21 ediciones anteriores. Senegal fue el último debutante en la Copa Mundial de la FIFA que ganó el primer partido de su historia en el torneo, cuando venció al defensor del título, Francia, por 1-0 en la edición de Corea-Japón 2002.

➔ Ecuador jugará por primera vez un partido inaugural de una Copa Mundial de la FIFA. Por segunda vez en la historia, Ecuador compartirá una instancia de grupos mundialista con el anfitrión del certamen. La vez anterior se midió contra Alemania en el Grupo A del Mundial 2006, con victoria 3-0 del anfitrión en el estadio Olímpico de Berlín.

➔ Catar fue semifinalista de la CONCACAF Copa Oro 2021 en donde quedó eliminado por el eventual campeón, Estados Unidos. Fue el tercer equipo con más puntos en aquel 1 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022 certamen (10). Récord: 5 PJ 3PG-1PE-1PP. También participó de la edición 2019 de la CONMEBOL Copa América. Récord: 3 PJ 0PG-1PE-2PP.

➔ Catar fue semifinalista de la Copa de Naciones del Golfo como anfitrión en 2019 (el campeón fue Bahrein, quien derrotó a Arabia Saudita en la final por la mínima diferencia, alcanzando así su primer título en el torneo). Abdelkarim Hassan y Akram Afif fueron los goleadores qataríes en la competición (3 tantos).

➔ Ecuador tendrá su partido 11 en una Copa Mundial de la FIFA. Récord de ECU: 10 PJ 4PG-1PE-5PP (10GF-11GC). 43.3% de eficacia. Se clasificó a Catar tras obtener el 4° puesto en las Eliminatorias Conmebol, siendo el proceso clasificatorio más goleador en su historia, con 27 anotaciones.

➔ Catar será uno de los seleccionados debutantes en la Copa Mundial de la FIFA 2022. Apenas un anfitrión quedó fuera en la Fase de Grupos en la historia de las Copas del Mundo: Sudáfrica en 2010.

➔ La mejor actuación de Ecuador en una Copa Mundial de la FIFA fueron los Octavos de Final alcanzados en Alemania 2006 (terminó 12°) cuando fueron eliminados por Inglaterra (1-0) con gol de David Beckham.

➔ Agustín Delgado y Enner Valencia son los máximos goleadores de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA (3). Hasta hoy, Delgado es el único ecuatoriano en marcar goles en 2 ediciones mundialistas: 1 en Corea/Japón 2002 y 2 en Alemania 2006.

➔ Edison Méndez es el jugador que más veces vistió la camiseta del seleccionado ecuatoriano en la historia del certamen (8 PJ). Posee el récord de ser el único futbolista de la Tri en participar de 3 ediciones y el más veterano con 35 años: 3 presencias en 2002, 4 en 2006, 1 en 2014.

➔ Ecuador superó en 1 oportunidad la primera ronda de un Mundial y fue cuando alcanzó los Cuartos de Final en Alemania 2006.

➔ El mejor triunfo de Ecuador en Mundiales de la FIFA fue el 3-0 a Costa Rica en 2006. En aquel certamen logró su única victoria en un debut, tras vencer a Polonia 2-0 y sufrió también su mayor tropiezo, 3-0 vs. Alemania, el anfitrión.

➔ Ecuador enfrentará por primera vez a un combinado de Asia en la Copa Mundial de la FIFA. Sus 10 duelos anteriores fueron contra representantes de la UEFA y CONCACAF.

➔ Ecuador consiguió ganar en 1 de sus 3 estrenos en la Copa Mundial de la FIFA: 2-0 vs. Polonia (Carlos Tenorio y Agustín Delgado), por el Grupo A de Alemania 2006 en Gelsenkirchen (9-JUN). Sus 3 inicios anteriores fueron contra rivales europeos. Además, perdió 0-2 vs. Italia (Christian Vieri x2) en Corea-Japón 2002 y 1-2 vs. Suiza (Enner Valencia; Admir Mehmedi y Haris Seferovic) en Brasil 2014.

➔ Ecuador ganó 4 de los últimos 8 partidos en la Copa Mundial de la FIFA, correspondientes a 3 ediciones. Superó 1-0 a Croacia (Corea-Japón 2002), 2-0 a Polonia y 3-0 a Costa Rica (Alemania 2006) y 2-1 a Honduras (Brasil 2014). 2 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022

➔ Ecuador ganó al menos 1 partido en cada una de sus apariciones en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: Corea-Japón 2002 (1-0 a Croacia), Alemania 2006 (2-0 a Polonia y 3-0 a Costa Rica) y Brasil 2014 (2-1 a Honduras). No perdió en sus últimos 2 partidos por Copas del Mundo (1PG-1PE). De no ser derrotado en su estreno en Catar, igualará su racha invicta más larga en la competencia de 3 partidos, entre el último juego de 2002 y los primeros 2 de 2006.

Almoez Ali - CATAR

Registra 40 goles en 83 presencias con la Selección de Catar desde 2016 (0.48 promedio). Fue el máximo artillero de la Copa Asia 2019 (9 tantos) en donde se consagró campeón. Anotó 9 veces producto de 10 disparos al arco tras 7 apariciones, siendo la mayor cantidad de goles de un jugador en una sola edición del certamen asiático. Su mejor actuación fue contra Corea del Norte donde anotó 4 goles en la victoria 6-0 en partido correspondiente a ese certamen. Además, anotó un gol en la final frente a Japón. Encabezó el rubro de goles (4) y disparos (17) en la histórica participación del seleccionado qatarí en la Concacaf Copa Oro 2021. Anotó el primer gol de Catar en la Conmebol Copa América 2019, siendo el primer jugador de Catar en lograrlo en la historia de la competición sudamericana.

Michael Estrada - ECUADOR

Fue el máximo anotador de Ecuador en las Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 (6). Además, fue el jugador del seleccionado con más disparos (31) y junto al lateral Pervis Estupiñán fueron los ecuatorianos con más presencias en la última fase de clasificación para el Mundial (17 PJ). El futbolista de Cruz Azul MEX registró 8 goles en 36 presencias con la Selección Tricolor. 7 de sus 8 conquistas fueron en suelo ecuatoriano y 6 de ellas fueron en clasificatorias sudamericanas (las 2 restantes fueron en amistosos internacionales). Participó de la última edición de la Conmebol Copa América en Brasil 2019 (3 PJ).

Vía Data Factory