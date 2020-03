¿Con qué objetivo se crea la Liga Profesional del Fútbol Argentino?

Se crea para poder estar dentro de la órbita de AFA y trabajar codo a codo, es estar prácticamente juntos, si bien tendrá su autonomía la idea es que no haya cortocircuitos que había y que parecían que podían crecer sino se hacia esto, por eso es que todos tienen un lugar adentro de AFA o de la Liga, para que podamos estar

¿Por esto era necesario volver a AFA?

Si, lo era porque el tema se iba agrandando en cuanto a la brecha y de esta manera cortamos un poco todo eso y así desde la gestión podamos trabajar todos juntos así que creo que era muy necesario

¿Qué errores no hay que repetir con todo lo que pasó en la Superliga?

La falta de comunicación es uno, porque no fue la que tiene que ser y ahí empezaron a surgir muchas diferencias cuando no las hay, o al menos hay muchísimas menos de las que parece lo que pasa que al no estar comunicados un sector con otro o la Superliga con AFA es lo que fue agrandando todo pero ahora trabajando todos en el mismo ámbito no puede seguir sucediendo, porque ahora compartimos el mismo ámbito físico y de comunicación.

¿Celebran que River finalmente se sume a esta nueva estructura y que San Lorenzo también sea parte? Después de un tiempo de estar afuera.

Sí, tienen que estar porque es muy raro pensar en el fútbol argentino en un ente como AFA sin los equipos denominados grandes como también es super importante que en la liga están los medianos y chicos, porque todos tienen que tener representación y asi teniendo un lugar, todos pueden participar y tomar decisiones. Están los grandes de un lado, los medianos y chicos del otro pero que estén todos es importantísimo, porque tampoco puede opinar sólo los clubes grandes, eso esta más que claro.

¿Les preocupa el tema del contrato de TV, hay que renegociarlo?

En este contexto y al día de hoy la verdad que los más preocupante es saber como se desarrollará el tema de la pandemia y cuanto tiempo va a demorar esto por la salud de todos. En este momento el fútbol es lo menos importante de lo más importante, después en lo demás no hay nada que no se pueda solucionar con esfuerzo de todos: clubes, dirigentes y los jugadores que son los principales actores de todo esto pero ehoy hablar de campeonatos y descensos a dos días de que se decidió el tema del aislamiento no es necesario, veremos en 15 o 30 días cuando nos podamos reunir todos.

Seguramente en su domicilio cada uno pensará borradores para llevar a la mesa de trabajo, hace 15 días era una preocupación pero hoy la verdad que lo más importante es otra cosa

¿Pero el parte les puede traer dificultades económicas para afrontar sueldos y obligaciones? Más allá de que coincido que la prioridad hoy es la salud.

Si, por supuesto. Cuando todo vuelva a la normalidad algo habrá que hacer, el parte y el tema de la TV es un pequeña parte del problema porque hay otra.

Nosotros tenemos muchos ingresos por la cuota social, la gran parte de nuestro presupuesto y mucho más que la TV pero sino hay fútbol, no van a la cancha y no hay actividades no pagan la cuota entonces en definitiva perdemos ese gran porcentaje.

¿Y cómo se reemplaza esa mora?

En este momento la sostenemos con algunos sponsors que el club pueda generar en otras áreas y con aportes particulares, es cierto que tenemos un club al día y eso nos da la posibilidad de ir viendo como se desarrolla todo pero en un mes o un mes y medio charlaremos de este tema con la urgencia y la importancia que esto tiene.

Sabemos que habrá un atraso enorme y habrá que solucionarlo pero hoy por hoy no es el único tema el de la TV sino que la gente tenga su ingreso para pagar su cuota y las activdades deportivas, porque en el club no funciona sólo el fútbol y hay mucha gente que también trabaja en otras actividades, muchos pagan su cuota por el deporte amateur y otros para ver a Gimnasia.

Entonces si esto se sostiene 30 días, en principio se puede sostener.

Seguramente, porque todos entenderemos que 30 días podemos corrernos y administrar un poco, quienes cobran más seguramente ceder un poquito para cobrar el mes siguiente, pero si demora más vamos a tener un problema para todos los clubes, no solo nosotros.

El tema es que para quienes contamos con la cuota social como club, normalmente es la gran solución como lo fue en la historia de Gimnasia y los clubes de La Plata pero ahora es una problemática, porque sabemos que eso es mucho más difícil de recuperar.

Acá seguramente la TV hará su esfuerzo pero socialmente nosotros vamos a sufrir un retraso que es entendible pero muy complicado para la vida de los clubes así que si demora más ahí vamos a tener otro problema, así que esperamos por supuesto que la salud, que es lo principal, nos acompañe.

Por Hernán Sisto - TyCSports.com