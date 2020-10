Dos ciclistas del equipo Vini Zabu, el italiano Luca Wackermann y el holandés Etienne van Empel, resultaron heridos por unas barreras de seguridad que aparentemente volaron como consecuencia de un helicóptero de la televisión que volaba muy bajo en la 4ª etapa del Giro de Italia.

Wackermann, que resultó con las heridas más graves, quedó inconsciente sobre la calzada antes de ser trasladado a un hospital.

#Giro Ferito, ammaccato, incerottato, ma è un sorriso bellissimo



Hurted, bruised, taped, but this is a beautiful smile#ForZabù #ForzaLuca pic.twitter.com/LP2SxVd3nR