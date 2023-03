Gran actuación de jugadores de la FGPC en el Torneo III° Terrón Amateur

En caballeros, se vivió una jornada con muchas emociones con aficionados de nuestra provincia, uno de ellos es Andrés Schönbaum (h), luego de una gran ronda final de 66 (-6) (que fue la mejor ronda del campeonato) que lo dejó en la tercera posición a un golpe de los primeros.

Quien estuvo con todas las miradas fue el joven de Villa María, Felipe Suárez, quien llegó a empatar la punta al tee del hoyo 18, (-9 para el torneo) luego de cinco birdies, dos águilas (uno en el hoyo 9 y en el 11) pero el doble bogey en el hoyo final le costó poder jugar el desempate, y lo adjudicó a la cuarta posición.

El ganador de la categoría fue el jugador del Club Náutico San Isidro Guillermo Ferrari, quien resistió el duro embate de las jóvenes figuras del golf amateur argentino y logró dejar su marca en el club ubicado en la localidad de Mendiolaza.

Ferrari registró tres rondas bajo par, hoy 70, y con un score final de 207 (-9) tuvo que desempatar con Luca Gallingani con quien mantuvo una intensa lucha a lo largo de toda la jornada que recién se pudo definir en el segundo hoyo de playoff. Allí, Ferrari hizo par y el joven de Pilar se quedó sin chances luego de un bogey.

“Es una sensación increíble, ganar y en un torneo de esta jerarquía. La verdad estoy sorprendido de cómo jugué y cómo me mantuve concentrado a lo largo de toda la semana y esto me hace encarar con más expectativas este año”, fueron las primeras palabras de Ferrari.

“La confianza que me dieron los primeros días fue clave para esta ronda final. Volví a pegar muy bien desde el tee y eso me permitió tener varias chances de birdie. Además, emboqué una de afuera en el 6 y luego dos buenos birdies al 8 y al 9 me mantuvieron concentrado”, dijo el ganador.

Ferrari y Gallingani estuvieron empatados gran parte de la ronda, pero el jugador de San Isidro tomó ventaja con el birdie del 16, pero enseguida subió el par-3 del 17. “Tuve mala suerte, la pelota me quedó “huevo frito” contra la pared y no pude salvarme. Después en el segundo hoyo de playoff pegué un gran segundo tiro y Luca tuvo mala suerte y eso me permitió cerrar con dos putts”, cerró quien fue profesional unos años, pero que volvió al amateurismo hace cinco años.

En lo que corresponde a Damas, la definición del Campeonato se vivió entre dos jugadoras de Río Cuarto Golf Club, fue en hoyos extra, entre Ema Giuliano y Maria Paz Lescano, quienes igualaron en el tablero con un total de 226 golpes. El play off se jugó en el hoyo diez, en dos oportunidades, y la ganadora fue María Paz, anotando un birdie de 3 metros.

Vale mencionar que dicha competencia contó con puntaje para el Ranking Mundial de Aficionados, Ranking Regional para Caballeros de la AAG y el Ranking Provincial de la FGPC.

VIA: FGPC