Guillermo Vilas reapareció en una tierna foto familiar

Luego de mucho tiempo sin aparecer en público, Guillermo Vilas volvió a ser visto en las redes sociales. El mejor tenista de la historia argentina fue el protagonista de unas de las imágenes que se viralizó luego de que Phiang, su esposa, publicara la foto junto a sus hijos en su cuenta de Instagram.

En las mismas se lo puede observar a Willy, quien está atravesando una enfermedad neurodegenerativa motivo por el cual hace muchos años no aparece públicamente, dándole un beso a Landilao (su hija de 12 años). En la imagen, que está partida, también se ve a su esposa con Guillermito (el más chico de sus hijos).

El tierno posteo que decidió realizar Phiang Vilas en las redes sociales no tardó en viralizarse. Rápidamente se pudieron observar infinidad de mensajes con saludos e innumerables muestras de afecto para con el extenista de 70 años, quien marcó un antes y un después en la historia del deporte de nuestro país.

Con respecto a la salud de Vilas, la familia y su círculo íntimo ha tomado la postura de no referirse al tema en los medios ni dar a conocer detalles del día a día. La primera vez que se habló fue hace cuatro años, en 2018, y luego de que Modesto Tito Vázquez alzara la voz.

"Nadie lo dice, pero creo que él tiene un principio de Alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre", manifestó en su momento el ex capitán argentino de la Copa Davis.

Uno de los que habló sobre la actualidad de Vilas fue quien fuera su antítesis deportiva, José Luis Clerc, y no pudo evitar la emoción: “Hace muchos años estaba en Roland Garros, me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un whatsapp donde me dijo 'Batata, estoy un poco enfermo'. Es muy duro hablar de él. Yo hice toda mi carrera a su lado, lo extraño y sufro mucho por él”, dijo el año pasado en el programa de Mirtha Legrand.