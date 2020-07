Un majestuoso Lewis Hamilton con Mercedes consiguió en el Gran Premio de Hungría la pole 90 de su carrera deportiva. Valtteri Bottas quedó segundo mientras que Lance Stroll quedó tercero con el Racing Point.

Este domingo desde las 10 se disputará el Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring.

A 90th pole position in F1 🙇‍♂️



A 7th pole position in Hungary 👏



Another Saturday and another qualifying masterclass from @LewisHamilton#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Z7hwOivv0L