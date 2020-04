Hugo Orlando Gatti desde hace varias décadas está instalado en España. En los últimos días se informó de su padecimiento del coronavirus, que obligó a su internación en un centro asistencial de Madrid.

"El Loco", en plena recuperación de su enfermedad, habló con los periodistas del programa "El Chiringuito", espacio del que es integrante de su staff, desde hace muchos años. Y reflexionó sobre el difícil momento que tuvo que pasar.

"Me vino bien pasar esto para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. Te das cuenta de que un día estás y mañana te fuiste. Pero lo mío nunca fue. No fue nada temible, pero se te pasa por la cabeza. El día que me vaya, el Dios del Cielo me va a decir 'hoy te toca, Loco, despedite'", admitió.

Y agregó: "Hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no sos imbatible". Y sobre el mensaje que le envió Diego Maradona, bromeó: "Lo hizo porque creía que me iba de este mundo... No, a Diego lo quiero. Y él me quiere".

Y sobre su perspectiva de la vida a partir de la ingrata experiencia que le tocó pasar, Gatti volvió a reflexionar: "La esperanza siempre está. Me gusta vivir. Uno tiene que luchar por eso, por la vida".