Juan Ignacio Chela, el ex tenista y actual entrenador de Diego Schwartzman, anunció este lunes que la semana pasada se sometió a una operación programada por aneurisma cerebral no roto por la cual le colocaron dos stents.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter.: "¡¡¡Hola a todos!!! Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa", comenzó el Flaco, uno de los que integró la poderosa Legión Argentina que brilló en el circuito en la primera década de este siglo.

!Quiero agradecer a Pedro Lylyk (neurocirujano) a todo su equipo y a todo el personal de la clínica Sagrada Familia por su profesionalismo y calidez. Nos vemos pronto. Saludos Juan", prosiguió.