El Gran Premio de China, correspondiente a la cuarta fecha del calendario 2020 de la Fórmula 1, fue suspendido este miércoles por el brote de coronavirus que afecta principalmente al gigante asiático.

Todavía no hay una nueva fecha y se desconoce si podrá reubicarse en el calendario o quedará anulado.

