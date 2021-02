A falta de un día para el cierre del libro de pases, en Independiente hay novedades acerca del futuro de Jonathan Menéndez. Es que Talleres acaba de mandar la oferta formal por el atacante, aunque desde Avellaneda la consideran insuficiente.

El monto es de un millón de dólares y la condonación de la deuda con Grupo Pachuca por el pase de Sebastián Palacios (200.000 dólares, aproximadamente). En un principio se había agregado el préstamo del delantero Mateo Retegui, algo que no pudo ser porque luego firmó planilla con el equipo cordobés.

Menéndez, quien renovó su contrato contrato hasta 2022, con una mejora salarial, arribó a Independiente en 2018, se fue a préstamo por una temporada Al Rayyan Sports Club de Catar y regresó en 2019. Tuvo un buen final de temporada con Lucas Pusineri, pero no firmó planilla de cara al traspié en el debut contra Lanús.

"Menéndez tiene alguna que otra propuesta, y yo le comenté que a préstamo no se va a ir nadie. Si el club estaba interesado y ponía la plata que Independiente pretendía, es bueno para el club y bueno para él. Él estuvo hasta el lunes al mediodía hablando y pensando cosas que no lo hacían pensar en el partido, y me pareció lo más correcto dejarlo afuera", había explicado Falcioni en el Libertadores de América.