La pelea del año en la NHL: una batalla brutal permitida por el reglamento

La NHL vivió uno de los momentos más memorables de la temporada cuando Ryan Reaves, de los Toronto Maple Leafs, y Mathieu Olivier, de los Columbus Blue Jackets, se enfrentaron en una pelea que ha sido calificada por muchos como la “pelea del año”. El violento choque ocurrió apenas dos minutos después del inicio del partido en el Scotiabank Arena de Toronto, y rápidamente captó la atención de los aficionados y de los medios.

Ambos jugadores son conocidos por su disposición a involucrarse en combates en el hielo. Reaves, de 38 años, cuenta con más de 900 partidos en la NHL y es reconocido como uno de los últimos exponentes de la era dorada de las peleas en el hockey. Por su parte, Olivier, de 27 años, también es un jugador que no escapa a estos enfrentamientos. El combate entre ambos se extendió por más de 40 segundos, con una intensidad que ha sido calificada como impresionante por publicaciones como Sports Illustrated y The Sun, que destacaron la brutalidad de la pelea en una temporada que recién comienza.

Sin embargo, la pelea no solo generó comentarios sobre la violencia en el juego, sino también sobre la reacción del público. Auston Matthews, capitán de los Maple Leafs, expresó su sorpresa por la falta de energía en las gradas tras el combate: “A uno le encanta ver eso. Me hubiera gustado que la multitud tuviera un poco más de energía después de eso. Creo que estuvo un poco tranquilo esta noche, especialmente después de que dos tipos como esos se enfrentaran”, comentó Matthews, reflejando la apatía del público a pesar de la magnitud del enfrentamiento.

El periodista Adán Proteau, en un artículo para The Hockey News, planteó una reflexión sobre el lugar que ocupan hoy las peleas en el hockey moderno. Proteau sugirió que la nueva generación de jugadores está menos interesada en estos combates, y que las peleas ya no forman parte del atractivo principal del deporte. “Todo fue mucho ruido y pocas nueces”, expresó el periodista, indicando que el “código del hockey” ya no tiene la misma importancia que en décadas pasadas.

Ryan Reaves, uno de los últimos grandes defensores de este tipo de enfrentamientos, también ha sido protagonista de situaciones controvertidas en los últimos tiempos. En un reciente partido contra los Montreal Canadiens, intentó provocar un enfrentamiento con Arber Xhekaj, quien optó por ignorar la provocación y se concentró en el juego en lugar de aceptar el desafío. Esto ha alimentado la idea de que las peleas ya no tienen el mismo peso en la NHL, algo que Reaves reconoció en una reciente declaración: "Siempre que hay una pelea ahora, alguien necesita impulso, y si él lo necesitaba y me lo pidió, entonces, espero que me lo devuelva", señaló el veterano jugador.

Lo que dice el reglamento

Cabe recordar que las peleas en la NHL están reguladas por la Regla 56, que permite que los jugadores se enfrenten entre sí con una penalización de cinco minutos en el box de aislamiento, pero sin ser expulsados del juego. Esta regla, vigente desde 1922, busca equilibrar la necesidad de mantener el orden en el campo con la reducción del riesgo de lesiones graves. Sin embargo, se prohíbe que otros jugadores se involucren en el combate, asegurando que las peleas no escalen fuera de control.

A pesar de la polémica que generan, las peleas siguen siendo una parte de la cultura del hockey sobre hielo, aunque su relevancia y frecuencia parecen estar en declive con el paso de los años.