La goleada por 8-2 que sufrió el Barcelona ante el Bayern Munich, por los cuartos de final de la Champions, quedará grabada en su historia. Y es que el conjunto catalán jamás había recibido ocho goles en alguna competición europea y mucho menos en el certamen más importante del continente, en el cual ni siquiera conocía lo que era que le anoten cinco goles.

En lo que respecta a los torneos de Europa, los peores resultados del Blaugrana habían sido en 1962, cuando cayó ante el Valencia por 6-2 en la Copa de Ferias, y en 1976, cuando perdió por 5-4 ante el Levski de Bulgaria.

Además, esta es la sexta vez en toda su historia que el Barcelona recibe ocho goles, teniendo en cuenta todas las competencias. Las anteriores fueron: 12-1 vs. Athletic de Bilbao en La Liga (1931); 8-2 vs. Real Madrid en La Liga (1935); 11-1 vs. Sevilla en La Liga (1940); 11-1 vs. Real Madrid en lo que hoy sería la Copa del Rey (1943); 8-0 vs. Sevilla en lo que hoy sería la Copa del Rey (1946).