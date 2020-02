El tenista Alexander Bublik, nacido en Rusia y nacionalizado kazajo de 22 años, siempre es polémico ante los micrófonos y esta vez sorprendió con una llamativa frase en una entrevista con el medio francés L’Equipe.

"Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato”, aseguró el número 55 del ranking ATP.