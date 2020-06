Delfina Pignatiello necesita volver a entrenarse dentro de su ámbito natural, una pileta. Además de ser una excelente nadadora, es una de las grandes promesas del deporte argentino.

Lamentablemente ya lleva once semanas sin poder nadar por la prohibición de entrenamientos dispuesta impuesta debido a la pandemia que azota a gran parte del mundo y específicamente a gran parte de nuestro país.

La joven nadadora, se expresó a través de sus redes sociales y realizó un pedido desesperado además de advertir que podría no presentarse en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 si su preparación no ingresa de inmediato en el ámbito de la normalidad.

Algo similar había manifestado Santiago Lange, medallista de oro en vela en Río 2016: "A nadie le va a gustar que no traigamos medallas el año que viene", comunicó de manera desafiante.

Delfina Pignatiello analizó su situación particular y puso en contexto lo que significa la inactividad.

"Pienso en no estar tal vez en los Juegos Olímpicos"

"La natación es un deporte que no se puede reemplazar con ejercicios afuera del agua. Todas mis rivales están entrenando y estoy en total desventaja. Yo tengo ganas de ir a los Juegos Olímpicos para representar a mi país y ponerme mi bandera, pero me gustaría hacerlo bien y no ir mal preparada. Para eso tengo que entrenarme. No puedo prepararme un mes antes. Saber que tal vez no pueda prepararme me frustra muchísimo y pienso en no estar tal vez en los Juegos Olímpicos".