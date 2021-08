LaLiga de España aceptó por mayoría pero no por unanimidad, ya que entre los cuatro votos negativos estuvieron los de Real Madrid y Barcelona, los 2.700 millones de euros que le aportará el Fondo de Inversión británico CVC.



La que a partir de ahora se llamará LaLiga Impulso fue aprobado por 38 votos a favor y 4 en contra (Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y un cuarto club que no quiso ser identificado), según informó el presidente de la misma, Javier Tebas, tras la Asamblea General Extraordinaria.



A través de este acuerdo, que Tebas calificó de "histórico y excepcional", según reflejó el diario Sport, de Barcelona, "CVC se convierte en socio industrial de LaLiga y sus clubes con el objetivo de impulsar su crecimiento global, continuando la transformación hacía una compañía de entretenimiento digital".



Este acuerdo le permitirá recibir a LaLiga hasta un máximo de 2.667,5 millones de euros a los clubes, una cifra que se reducirá hasta los 2.100 millones debido a los votos en contra de Real Madrid y Barcelona.



A cambio de ese dinero los clubes deberán destinar el 70 por ciento de los recursos que reciban en el marco de este proyecto a operaciones vinculadas a su desarrollo tanto en infraestructuras como en innovación tecnológica, pudiendo disponer de hasta un 15 por ciento adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15 para la reestructuración de su deuda financiera.



"Este acuerdo es fruto de 10 meses de trabajo", afirmó Tebas, quien cuestionó el proyecto escindente de la Superliga, "el otro modelo de Liga que defienden los clubes que han votado en contra".



"Los clubes que han votado en contra se nota que están en clave Superliga porque no les interesa una Liga potente, que siga avanzando y en la que sus rivales se puedan reforzar", disparó Tebas.



"La Liga sigue valiendo 25.000 millones de euros, eso no cambió, pero ahora en vez de entregar 2.700 millones, entregará eso menos lo que iban a recibir Real Madrid o Barcelona, por lo que quedarán en unos 2.100 millones. Y esta llegada de dinero que hará una Liga española mas grande, no favorece al modelo que quiere hacer el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, que piensa que los grandes clubes tienen que jugar y mandar entre ellos", apreció.



En la Asamblea estuvieron todos los clubes salvo Villarreal, que al disputar el día anterior la final de la Supercopa de Europa ante el Chelsea no pudo estar presente pero envió su voto en favor de la aceptación de la propuesta

Télam.