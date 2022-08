Las Cordobesas en el Nacional Femenino de San Juan

Las representantes de la Provincia de Córdoba, que participan en el marco de la Zona 5 (Región Centro), son las siguientes:

Sol Ayelén Medina (Cat. Juveniles H. 57 Kg.)

Keila Liliana Chirino (Cat. Juveniles H. 64 Kg.)

María Laura Gigena (Cat. Mayores H. 60 Kg.)

Emilse Abigail García (Cat. Mayores H. 64 Kg.)

Jaqueline García (Cat. Mayores H. 75 Kg.).

Las acompaña, como Director Técnico, Walter Ibáñez.

Las peleas programadas para las cordobesas son los siguientes:

MARTES 23/8/22 (CUARTOS DE FINAL)

- María Laura Gigena GRSC1 Natacha Heredia (San Juan). Cat. Mayores H. 60 Kg.

- Emilse Abigail García GPP4 Elizabeth Alemán (Buenos Aires). Cat. Mayores H. 64 Kg.

MIERCOLES 24/8/22 (SEMIFINALES)

- Keila Liliana Chirino PPP4 Daniela Herrera (Buenos Aires). Cat. Juveniles H. 64 Kg.

- María Laura Gigena GPP4 Brisa Alfonso (Mendoza). Cat. Mayores H. 60 Kg.

- Emilse Abigail García GPP4 Ángela Salas (Salta). Cat. Mayores H. 64 Kg.

JUEVES 25/8/22 (FINALES)

- Sol Ayelén Medina vs. Victoria Laval (Neuquén). Cat. Juveniles H. 57 Kg.

SÁBADO 27/8/22 (FINALES)

- María Laura Gigena vs. Nadia Cuevas (C.A.B.A.). Cat. Mayores H. 60 Kg.

- Emilse Abigail García vs. Viviana Palavecino (Selección Nacional). Cat. Mayores H. 64 Kg.

- Jaqueline García vs. Soledad Ferreyra (Mendoza). Cat. Mayores H. 75 Kg.