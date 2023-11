Las principales frases de Claudio Tapia en la Asamblea Ordinaria

En el inicio del acto, se realizó un minuto de silencio por el próximo aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona (25/11).Correspondiente al punto 4 del Orden del Día, el Presidente Tapia tomó la palabra y manifestó:

“El fútbol argentino está muy bien, quédense tranquilos. Algo en estos seis años hemos ganado. Gracias a cada uno de ustedes (los dirigentes) porque sin dudas, la mayoría de todas estas copas que han obtenido el futsal, el fútbol femenino, el fútbol masculino juvenil, no sería posible sin el trabajo que hace cada uno en sus clubes”.

“Quiero agradecerles y felicitarlos por un año más de trabajo. Por el acompañamiento hacia los que nos toca conducir el destino del fútbol argentino”.“Estamos finalizando un año muy importante. En lo deportivo, estamos primeros en el ránking mundial y primeros en las Eliminatorias. Estamos muy cerca de cumplir un año de haber sido campeones de mundo. Los torneos son lo más atractivo y competitivos posibles”.“Nada de lo que conseguimos podría ser posible sin el acompañamiento de ustedes”.​​

“Estoy más convencido que antes de que el fútbol argentino es uno de los mejores del mundo. Nosotros acompañamos este crecimiento y ustedes lo hacen”.“Manifesté en CONMEBOL que no pueden volver a repetirse los actos de violencia en Brasil contra los equipos argentinos. El Presidente de la Confederación no es responsable de estos hechos pero tanto él, como el presidente de la CBF, van a trabajar para que estos hechos no sucedan más”.

“Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia. La mayoría de los clubes tienen por estatuto establecido que no se cambian las Asociaciones Civiles”.

A continuación, se comunica el siguiente Orden del Día, aprobado por unanimidad:

1º) Explicación de los motivos por los cuales la presente Asamblea se lleva a cabo fuera del plazo que establece el Art. 29, apartado 1 del Estatuto. 2º) Declaración de que la Asamblea ha sido convocada y está compuesta en conformidad con los Estatutos de la AFA (art. 30", apartado 2, inciso a) del Estatuto).

3º) Aprobación del Orden del Dia (art. 30, apartado 2, inciso b) del Estatuto).

4º) Palabras del Presidente (art. 30, apartado 2, incisos e) y g) del Estatuto).

5º) Nombramiento de dos delegados encargados de verificar y suscribir el acta (art. 25", inciso b) y art. 30°, apartado 2, inciso d) del Estatuto y art. 51 del Reglamento General).

6º) Nombramiento de tres delegados encargados de verificar los poderes (art. 25°, inciso g) y art. 30°, apartado 2, inciso e) del Estatuto y art. 49° del Reglamento General).

7º) Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2023; y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada precedentemente (art. 25", inciso h) y art. 30°, apartado 2. incisos h) e i) del Estatuto).

8º) Cálculo Preventivo de Recursos y Gastos para el período comprendido entre el 1º de julio de 2023 y el 30 de junio del año 2024 (art, 25", inciso i) y art. 30, apartado 2, inciso j) del Estatuto).

9º) Modificaciones estatutarias (art. 25", inc. a): art 30°, apartado 2, inciso k) y art. 32°, apartado 1, del Estatuto):

9.1 Conforme vista otorgada por la IGJ a las modificaciones aprobadas por la Asamblea del 21.12.2022: art. 35° apartado 7-pasa a ser apartado 8 conforme las modificaciones del Punto 9.2 siguiente; y, art. 67 apartado I incisos a) y b) (pasa a ser art. 68 conforme las modificaciones del Punto 9.2 siguiente

9.2 Nuevas modificaciones: art. 10° apartado 1 inciso e) se elimina y apartado 4; art. 18 apartado 6; art. 20° apartado 3-nuevo apartado-; art. 23° apartado 1 incisos d) y e) -se elimina; art. 24° apartado 1: art. 28° apartado 3; art. 35º apartado 1, apartado 6 -nuevo apartado y apartado 10 inciso e) -nuevo inciso-; art. 40° -nuevo articulo-; art. 73° -nuevo articulo-; art. 74°-nuevo articulo-; y, art. 90° (pasa a a ser articulo 939

10º) Ratificar a los vigentes Asambleistas electos por las actuales Categorías Primera "C" (dos -2- Titulares y dos -2- Suplentes) y Primera "D" (un-1- Titular y dos -2- Suplentes) en representación de la nueva Categoria Primera "C", hasta la finalización del mandato para el cual fueron electos, el 31.08.2024 (Art. 25, último párrafo, del Estatuto).

11º) Tribunal de Ética: Aprobación de su integración (art. 25°, inc. d), del Estatuto).

12º) Tribunal de Disciplina Deportiva: Aprobación de su integración (art. 25°, inc. d), del Estatuto).

13º) Modificaciones al Reglamento de Transgresiones y Penas (art. 25, inc. a); art.30, apartado 2, inciso k) y art. 32, apartado 1. del Estatuto): art. 49, 208 y 223.

14º) Afiliación del Club Mercedes, de la Localidad de Mercedes, Província de Buenos Aires para participar de los Campeonatos de la Categoria Primera "C" en la temporada 2024 (art. 9 y art. 25° inc. m) del Estatuto).