Liga de Quito goleó a Defensa y metió un pie en la semifinal de la Sudamericana

Messi miró desde la platea como Inter Miami perdió la final de la US Open Cup

Deportes

Lionel Messi vivió una noche de frustraciones, la primera importante desde que llegó a los Estados Unidos, ya que no solamente no pudo ni siquiera estar entre los suplentes de Inter Miami en la final de la US Open Cup por seguir bajo dolor en el isquiotibial derecho, sino que además su equipo cayó por 2 a 1 dejándole el título de este certamen a Houston Dynamo.