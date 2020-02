En la previa del encuentro, el más apuntados por los usuarios de la redes sociales fue Sebastián Beccacece, que para el cotejo decidió cambiar su look al recortar su cabello en los costados de su cabeza y utilizar un rodete. Esto provocó varios memes que se hicieron virales.

Una vez finalizado el encuentro, el triunfo de la Academia ocasionó que todas las cargadas recayeran sobre los Diablos Rojos y su DT Lucas Pusineri, que fue el centro de las burlas en las redes sociales.

Beccacece quítese las patillas! -cuales patillas? YA ME OYÓ JIPI pic.twitter.com/PetraP2gQT

Pusineri: Cielo, debiste verme contra Racing.... no pero estuve muy cerca, ellos tenían 2 jugadores menos... ¿de quién es esa voz? ¿acaso es Beccacece? dijiste que eso había terminado... no, no quiero hablar con él... ah hola BK ¡hola!

Racing - Independiente pic.twitter.com/EylXvbEN5D