Los Pumas vencieron a Gran Bretaña y ganaron la medalla de bronce

El seleccionado argentino de rugby, en la modalidad de seven, venció a Gran Bretaña por 17-12 y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, que es la primera presea para la delegación de Argentina en Tokio 2020.

Lautaro Bazán Vélez y Marcos Moneta marcaron los dos tries de Argentina en el primer tiempo, que terminó con el equipo conducido por Santiago Gómez Cora arriba por 12-5 dando vuelta un partido que había arrancado abajo porque Ben Harris apoyó en el inicio.

Un try de Ollie Lindsay-Hague, más la conversión de Dan Bibby, pusieron el partido igualado en 12 en el segundo tiempo y el héroe de Los Pumas terminó siendo Ignacio Mendy, quien con una gran corrida desniveló el marcador y le dio la medalla de bronce a Argentina.

Síntesis

Argentina (17): Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Alvarez Fourcade (capitán), Lautaro Bazán Vélez, Santiago Mare, Ignacio Mendy y Marcos Moneta. DT: Santiago Gómez Cora. Luego ingresaron Luciano González Rizzoni y Felipe del Mestre.

Gran Bretaña (12): Ben Harris, Alex Davis, Dan Bibby (capitán), Ollie Lindsay Hague, Harry Glover, Ethan Waddleton, Dan Norton. Luego entraron Robbie Fergusson y Ross McCann.

Tantos en el primer tiempo: 2m. try de Harris (GB); 5m. try de Bazán Vélez (A); 6m. try de Moneta convertido por Mare (A). Resultado Parcial: Argentina 12-Gran Bretaña 5.

Tantos en el segundo tiempo: 3m. try de Lindsay-Hague convertido por Bibby (GB); 4m. try de Mendy (A).

Estadio: Olímpico (Tokio).

Arbitro: James Dolesman (Nueva Zelanda).