Tal como lo hizo el fin de semana pasado, Lottar Matthäus, ex jugador de Bayern Munich y campeón mundial con Alemania en Italia 90, no dejó margen para ninguna duda sobre las posibilidades de Barcelona ante el equipo teutón en el partido que jugarán el viernes a las 16, por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Y el ex jugador fue por más, al decir que Robert Lewandowski, goleador del equipo muniqués, ya es el mejor jugador del mundo. En ese sentido, Matthaus dijo al diario Bild: "Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero".

En el análisis de las posibilidades de cada equipo para pasar a semifinales, Matthaus no dejó margen de éxito para el equipo catalán. "El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern", dijo. Y agregó: "El Barça no me da miedo".

Ya el fin de semana Matthaus había sido contundente sobre las chances de cada equipo en la lucha por llegar en la antesala de la final de la Champions League en Lisboa. En aquella oportunidad, en Sky TV, opinó: "Naturalmente que el Barça tiene la calidad para sacar lo mejor de sí en un partido. Pero creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona".