Gabriel Batistuta iba a ser el director deportivo de Boca Juniors si la fórmula encabezada por José Beraldi y Royco Ferrari ganaba las elecciones presidenciales realizadas en diciembre pasado.

"Bati", a los fines de tener todo previsto para comenzará a trabajar si los socios consagraban ganadora a dicha fórmula, habló con Luis Felipe Scolari para que se hiciera cargo del plantel profesional de fútbol.

Como Beraldi no ganó, la posibilidad de Scolari en el club de La Ribera se truncó. "Tenía todo acordado para dirigir a Boca este año, me llamó Gabriel Batistuta, que integraba la lista de Beraldi, y hubiera sido el entrenador si su fórmula se imponía en las elecciones, algo que lamentablemente no sucedió", admitió.

En diálogo con el programa radial Súper Mitre Deportivo, "Felipao", quien dirigió a Brasil cuando fue campeón en el mundial de Corea-Japón en 2002, se refirió a las ganas de dirigir a los boquenses.

"Me gusta mucho Boca y seguramente tendré otra oportunidad para dirigirlo. Me siento muy identificado con su gente y su estilo de juego, no se pudo dar pero sigo siempre cada actuación del equipo y seguramente habrá otra oportunidad para dirigirlo", admitió.

Scolari, además de su t´ñitulo mundial, fue campeón de la Copa Libertadores de América con Gremio de Porto Alegre, en 1995 y con Palmeiras de San Pablo, en 1999.