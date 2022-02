Luna Fluxá, la niña que Mercedes quiere convertir en su primera mujer en Fórmula 1

La develación del monoplaza de Mercedes Benz dio varias sorpresas a los fans, entre ellas la presentación del equipo junior de la escudería. Entre los integrantes se encuentra Luna Fluxá, una niña española quien con apenas 11 años se suma al programa de jóvenes talentos.

¿Quién es Luna Fluxá?

Nacida en 2010, proviene de una de las familias empresariales más importantes de España y, en concreto, de Mallorca.

La pasión por el automovilismo ha sido parte de la familia de Luna, pues sus hermanos ya han trazado camino en el rubro. Lorenzo Fluxá corre en la F3 y Lucas Fluxá se desarrolla en el karting español. Por su parte, Luna ha competido en la Champions Cup en la categoría mini.

Luna es la menor de tres hermanos que ya están brillando en los circuitos: Lorenzo Fluxá compite en F3 y Lucas Fluxá es toda una figura en el karting: se proclamó campeón de España alevín en 2018 y está haciendo una fructífera carrera en varios certámenes europeos.

La pequeña Luna es la última en unirse a la tradición por las carreras y ha empezado de manera brillante. Aunque lleva compitiendo desde 2017 (empezó con solo 7 años), y con el apoyo del 'Programa Mujer y Motor' de la RFEdA, ha disputado varios campeonatos continentales por toda Europa, con victorias como la del IAME Euro Series en X30 Mini que logró en 2021.

A su corta edad no tiene dudas de cuál es su forma de pilotar: "Yo adelanto y no dejo a nadie que me la devuelva".

El gran salto de la menor de los Fluxá llegó este 2022 en el programa Junior de Mercedes, una gran oportunidad para curtirse con la experiencia de los pilotos que representarán a la escudería alemana en el campeonato de la F1: Lewis Hamilton y George Russell.

Tan simple de decir como difícil de hacer, Luna se ha convertido en la primera mujer que ficha la cantera de Mercedes en toda su historia y desde el primer momento tienen claro cuál es su objetivo: acompañarla en la difícil pirámide del automovilismo deportivo para conseguir que, algún día, llegue a la Fórmula 1.

Este año competirá en la potente clase OK Junior para 2022 y, por primera vez, con los colores de Mercedes.