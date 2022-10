Malena Santillán con 14 años sobresalió en los Odesur Asunción 2022

Con tan sólo 14 años, la cordobesa ganó la medalla de ORO en 200m Espalda, se consagró Campeona Suramericana, registró 2 nuevos récords y logró la marca para Santiago 2023.

Medalla plateada en los 4x200 metros libre y bronce en los 800 metros libres (con 8m43s70/100 estableció un nuevo récord argentino en la categoría Cadetes, desplazando a Delfina Pignatiello) fueron los antecedentes para que la cordobesa nacida el 6 de marzo de 2008 en San Francisco se colgara la dorada en los 200 metros espalda, con un tiempo de 2m13s32/100.

“No doy más de felicidad, no lo puedo creer, dejé todo en la carrera. No me alcanzan las palabras para explicar todo lo que siento en este momento, estoy cansada pero tan feliz a la vez porque sé que di todo y dejé la bandera en lo más alto. Tenía pensado el segundo o tercer lugar, pero cuando toqué y vi que quedé primera no lo podía creer”, explicó Santillán.

El antecedente en una competencia internacional es el Mundial juvenil de natación de Lima, que se disputó entre el 30 de agosto y el 4 de setiembre. En el certamen peruano se metió en la final en las cuatro pruebas individuales que corrió; cuarta en los 1500 metros estilo libre, sexta en los 400 y octava en los 800. Además, finalizó quinta en los 200 espalda.