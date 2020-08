El exjugador y director técnico de Los Pumas Marcelo Loffreda fue designado hoy como nuevo manager deportivo del seleccionado argentino de rugby hasta diciembre de 2023, anunció la cuenta oficial del equipo en Twitter.



El "Tano" Loffreda, de 61 años, "asistirá de manera integral al head coach de Los Pumas (Mario Ledesma), principalmente en aquellas cuestiones relativas a la comunicación, logística, relaciones interpersonales entre los miembros del staff y todos los jugadores del equipo", apunta un comunicado del equipo.



"También trabajará de forma directa junto a los otros seleccionados nacionales de la UAR, buscando generar cultura de equipo bajo los mismos lineamientos y fomentando una sinergia con el programa Rugby 2030", abunda.



Loffreda, quien se desempeñaba hasta hoy como Director de Juego Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), jugó 46 partidos con el seleccionado argentino en 1978 y 1994 y lo dirigió 2000 hasta 2007, etapa en la que llevó al equipo a un histórico tercer puesto en el Mundial de Francia (2007).



"Agradezco a Mario (Ledesma), al staff y a las autoridades de UAR la propuesta de acompañar en esta nueva etapa al plantel de Los Pumas. Por un lado, es un orgullo y una inmensa alegría volver a estar cerca y colaborar en cuidar lo que esta camiseta representa, y por otro, una enorme responsabilidad por la historia que la precede", declaró el flamante manager deportivo.



"Tengo plena confianza en quienes conducen al equipo, de hecho, los conozco y los he entrenado a todos y desde ya confío mucho en los excelentes jugadores que integran el plantel. Me pone muy contento que Mario me haya convocado y considere que desde este nuevo rol pueda aportar lo que todos pensamos y aspiramos, que es que Los Pumas jueguen cada vez mejor", agregó.



"Quiero agradecer también a la URBA toda: presidente, secretario, Consejo y plantel de trabajo. Han sido varios años en los cuales, gracias al apoyo de todos, pudimos desarrollar y organizar varios proyectos, desde capacitación, difusión, así como también en las distintas Áreas del Juego, de manera autónoma y muy exitosa", apuntó sobre su anterior función.



Finalmente, Ledesma, actual head coach de Los Pumas, se mostró "muy contento con la llegada de Marcelo para incorporarse al staff de cara a los próximos desafíos".



"Creemos aportará mucho desde el aspecto simbólico de lo que significa ponerse la camiseta del seleccionado nacional. Es un gran transmisor de la cultura y lo que representa la historia grande de los más importante que tenemos en este deporte, que son Los Pumas", concluyó.

¡Bienvenido Tano! Marcelo Loffreda se incorpora al staff como mánager deportivo hasta diciembre de 2023. Luego de sus etapas como jugador y Head Coach, ahora se suma desde un nuevo rol. ¡Éxitos! pic.twitter.com/z3Xoskji8q — Los Pumas (@lospumas) August 3, 2020