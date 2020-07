El fútbol argentino lamenta el fallecimiento de Silvio Marzolini, un icono de la historia de Boca y también de la Selección. A su exitosa trayectoria en el Xeneize como jugador (entre 1960 y 1972) luego le sumó dos hitos más desde el banco de suplentes: ser el único entrenador que dirigió dos veces a Diego Armando Maradona en el club y además haber sido campeón.

Cuando el Diez llegó a Boca desde Argentinos Juniors logró un título, el del Metropolitano 1981, y Marzolini fue el DT de aquel equipo que quedó en la historia. Con un Maradona brillante, también se destacaron Miguel Ángel Brindisi, Hugo Orlando Gatti, Roberto Mouzo y Oscar Ruggeri, entre otros.

En esa campaña se dio el inolvidable 3-0 a River en la Bombonera, con el gol de Maradona, post apilada y gambeta a Ubaldo Fillol y el intento de tapar el arco de Alberto Tarantini, sin ningún éxito.

Boca 3 River 0 Metropolitano 1981

En 1995 volvió a ser contratado para dirigir a Boca, otra vez con Maradona dentro del plantel. Sin embargo, lejos estuvo el brillo del primer ciclo. Marzolini quiso depurar el plantel pero la dirigencia no lo apoyó. "Yo tuve una relación con Maradona que no la tuve ni en 1981 cuando salimos campeones. Encontré en él a alguien que me respaldó siempre y públicamente".