El argentino Lionel Messi resignó el premio FIFA The Best al Mejor Jugador del Mundo en manos del goleador polaco Robert Lewandowski, de fantástica temporada en el Bayern Múnich de Alemania.



El delantero, de 32 años, se transformó en el segundo futbolista capaz de terciar en el reinado de Messi y el portugués Cristiano Ronaldo -el otro integrante de la terna final-, después del croata Luka Módric, ganador del trofeo en 2018.



Messi buscaba su séptimo reconocimiento como mejor futbolista de la FIFA, tras el Balón de Oro obtenido en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015 (también entregado por la revista France Football) y el The Best que logró el año pasado.

Télam