GP de Singapur Marina Bay, decimosexta cita de la temporada.

Quedan ocho competencias de la temporada 2023, la racha de victorias de Max Verstappen y Red Bull continuó en Monza la última vez. La carrera nocturna original, Singapur, ha sido una de las carreras más emblemáticas del calendario desde su primera aparición en 2008, con una impresionante ubicación en el centro que ve la pista serpenteando por las calles de la ciudad bajo los focos.

En los 15 años transcurridos desde su debut, Singapur también se ha convertido en el punto de referencia en el que los pilotos se centran en cuanto a su forma física, ya que es la carrera que habitualmente se acerca más a las dos horas debido a la baja velocidad media, y el calor y la humedad se suman al desafío.

Max Verstappen no puede ganar matemáticamente el título este fin de semana, pero tiene la opción de hacerlo en la siguiente, en Japón. Lleva 10 victorias seguidas y 12 triunfos en este 2023 de 14 posibles. En la competencia de su casa, Ferrari dio un paso adelante. Carlos Sainz logró la pole y en carrera puso las cosas difíciles a los pilotos Red Bull. Mercedes a ganado en este trazado. Lewis Hamilton en cuatro ocasiones, 2009, 2014, 2017 y 2018 y Nico Rosberg en 2016. Fernando Alonso ganó cuando corria en Renault en 2008 y luego lo hizo en Ferrari en la temporada 2010. El piloto más laureado en Marina Bay ya no está en activo. Sebastian Vettel suma en su palmarés cinco victorias, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2019. Pero el detalle más interesante que no debemos dejar pasar por alto es que el último ganador es Checo Pérez, un auténtico especialista en circuitos callejeros.

Max lidera la clasificación general con un total de 364 puntos, 145 por encima de su compañero de equipo, Checo Pérez. Tras la buena actuación de Zandvoort con su segundo puesto, Fernando Alonso copa la tercera plaza del campeonato de pilotos, con 170 puntos y solo a 49 del mexicano.

Horarios de la competencia

Viernes 15

Libres 1 06:30h

Libres 2 10:00h

Sábado 16

Libres 3 06:30h

Clasificación 10:00h

Domingo 17

Carrera 09:00h