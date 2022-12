La 45ª edición del Dakar 2023 será una aventura de 8.549 kilómetros y 15 días de competencia

El Dakar 2023 será una aventura de 8.549 kilómetros, 4.706 de ellos de especiales cronometradas, que llevará a los participantes del extremo este del país, a orillas del Mar Rojo, al extremo este, en la costa del Golfo Pérsico, con previo paso durante 4 días por el temido 'Empty Quarter' (cuarto vacío)

Este año la 45ª edición del Rally Dakar arrancará en un campamento inicial cerca de Yanbu, al norte de Jeddah, el 31 de diciembre con la disputa de una prólogo de 11 kilómetros y finalizara esa jornada con una de las grandes novedades de la edición, el 'Sea Camp', el campamento en el que los participantes e integrantes del vivac se instalarán antes del inicio de una cita que terminará el día 15.

Esta nueva novedad, el 'Sea Camp', es con el objetivo de que los participantes no se repartan por decenas de hoteles distintos como el pasado año en los días previos a la carrera, contexto en el que dos vehículos sufrieron ataques, ASO ha preparado un campamento previo a orillas del Mar Rojo. Se trata de un vivac especial, con "mayores lujos" que se parecerá poco a los vivac habituales. Allí, los integrantes de la caravana del Dakar tendrán incluso un campo de fútbol o otros pasatiempos como futbolines para poder relajarse un poco entre sus obligaciones administrativas, técnicas y de preparación previas al inicio de la aventura. De esta manera, se vuelve a los orígenes de la prueba y los participantes podrán vivir un ambiente mucho más dakariano desde los días previos, y sobre todo, la organización podrá unir a todos los participantes y vehículos en un campamento para aumentar la seguridad de toda la carrera.

Otra de las novedades es que no habra neutralizaciones y habrá que hacer especiales de una sola vez. La importancia de este cambio es enorme para la estrategia de cada pilotos. Así lo explicaba Sébastien: "Antes, en zona de neutralización podías ver si estabas delante o detrás y podías ajustar tu ritmo en segunda parte de la especial. Ahora conduciremos 400 km sin ninguna información. Habrá que estar concentrados sin descanso durante 4 o 5 horas y sin información de cómo va la carrera. Será un rally de resistencia, hay que encontrar un ritmo adecuado y cometer el menor de errores posibles".

Pero el gran atractivo de este Dakar 2023 estará precisamente en ese tramo final en el que los pilotos se adentrarán en el Empty Quarter, el 'Cuarto Vacío'. De la etapa 10 a la 13, serán cuatro días consecutivos de dunas y más dunas, dentro de la zona arenosa del sur oeste del país, totalmente deshabitada. En esas jornadas se encontrarán la etapa maratón (etapas 11 y 12).

La primera parte de la etapa maratón, la etapa 11, será la más larga en el 'Empty Quarter', con 180 kilómetros de dunas, con cordones de dunas cortos y hasta de 10 kilómetros que se irán encontrando los pilotos tras unos pequeños llanos. Esa etapa será durísima, y sobre todo, larga, ya que los pilotos deberán reducir su velocidad media a los 40 o 50 km/h y tendrán que poner a prueba su resistencia al tener que pilotar durante muchísimas horas sin poder relajarse ni un instante.

Otra novedad importante en el plano deportivo, como la posible supresión de un waypoint que esté confuso para una amplia mayoría de participantes. Se trata así de evitar situaciones como la de la primera etapa del año pasado en la que casi todos los participantes perdieron tiempo (en el caso de Carlos Sainz todas sus opciones de triunfo) por un error en el libro de ruta.

Pero la más importante afectará a la categoría de motos, en la que los pilotos que más kilómetros recorran en cabeza tendrá un suculento premio en segundos en forma de bonificación.

El Dakar ha decidido premiar a los pilotos que abran pista para compensar la desventaja que supone navegar sin las marcas de vehículos precedentes. Así, al piloto que más kilómetros ruede en cabeza hasta el punto de repostaje (que tiene lugar aproximadamente en el km. 200 de cada especial) se le otorgará 1,5 segundos de bonificación por cada km que lidere la carrera hasta el repostaje; el segundo recibiría 1 segundo por cada kilómetro liderado y el tercero 0,5 segundos si llega a abrir pista en esa primera parte del día.

El último cambio afecta a la categoría de coches, en la que los pilotos ya no tendrán una parada obligatoria para hidratarse y descansar. De ese modo los coches no se reagruparán y carecerán de información sobre la situación de la carrera. La exigencia física de cada etapa será también algo mayor ya que no tendrán respiro.

“Siempre es impresionante entra en un cordón de dunas. Llevamos tiempo esperando unas dunas tan bonitas en el Dakar en Arabia y tendremos 4 días de dunas de verdad”, apuntó David Castera.