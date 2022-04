Leclerc víctima del robo de su reloj valorado en 320.000 dolares

El piloto de Ferrari y actual líder del Mundial de Fórmula 1, Charles Leclerc, se ha llevado un buen susto en Italia, donde le han robado su exclusivo reloj Richard Mille, valorado en 320.000 dólares.

El suceso tuvo lugar en la ciudad toscana de Viareggio, donde Leclerc se encontraba pasando el Lunes de Pascua junto a unos amigos, entre ellos su entrenador, Andrea Ferrari. Precisamente fue Ferrari quien dio la voz de alarma sobre lo ocurrido a través de las redes sociales, donde denunció la falta de iluminación en la zona donde le robaron el reloj al piloto.

Según han publicado varios medios, Leclerc fue reconocido por un número importante de aficionados cuando se encontraba en la zona de Via Salvatori. Éstos le pidieron fotografías y autógrafos, y de repente una persona acertó a arrebatarle su reloj Richard Mille, valorado en nada menos que 320.000 dólares, unos 296.000 euros

Leclerc denunció lo ocurrido ante la policía italiana, que se encuentra investigando si se trató de un robo planeado o en el que los ladrones aprovecharon el ajetreo causado por la presencia del piloto de Fórmula 1.

Andrea Ferrari, entrenador de Leclerc, que es natural de Viareggio, lamentó en su cuenta de Instagram la falta de luz en la zona de Via Salvatori: "La Via Salvatori ha estado completamente oscura durante meses. Lo hemos advertido durante meses. Así que bien, ayer por la tarde en Via Salvatori, nos robaron. ¿Pensáis arreglar las farolas en algun momento? Lo pregunto por un amigo", dijo.