Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Japón, el decimoctavo del Mundial de Fórmula 1 y se proclamó campeón del mundo, revalidando el título logrado el año pasado.

El neerlandés, de 25 años, logró su trigésima segunda victoria -la duodécima de la temporada- al ganar por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que cruzó la meta segundo, pero fue sancionado por ganar un puesto al salirse de pista, en un final confuso.

Una vez en el parque cerrado, las dudas crecieron sobre si era o no campeón ya que según el reglamento deportivo de la FIA, si no se completaba más del 75% de las vueltas el ganador no recibiría el total de los puntos.

Sin embargo, aclararon que como finalizó por tiempo Verstappen tiene los 25 que le corresponden por el triunfo, la sanción a Leclerc le hace sumar solo 15 al monegasco, y de esta manera el certamen se define a cuatro fechas del final a favor del piloto de Red Bull.

La carrera estuvo interrumpida después de los accidentes del español Carlos Sainz (Ferrari) y del tailandés Alex Albon (Williams), que abandonaron tras esos lances, decretándose coche de seguridad, primero; y bandera roja, después. Pero otro de los grandes sustos se los llevó el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que se encontró en esos momentos con una grúa en pista, recuperando el fantasma del fatal accidente que le acabó costando la vida a su compatriota Jules Bianchi, que chocó contra otro tractor extractor.

El francés Esteban Ocon (Alpine) y el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) finalizaron cuarto y quinto, respectivamente, Fernando Alonso fue séptimo. El doble campeón mundial asturiano cruzó la meta por detrás del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin). George Russell (Mercedes) fue octavo en Suzuka; y también puntuaron en Japón el canadiense Nicholas Latifi (Williams) y el inglés Lando Norris (McLaren), noveno y décimo, respectivamente.