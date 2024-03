Ante más de 130.000 personas en las tribunas del circuito (récord para este GP), Verstappen logró la 35ª pole de su carrera tras superar con su Red Bull al español Carlos Sainz, que volvió a subirse a su Ferrari en Albert Park cerca de dos semanas después de someterse a una cirugía por una apendicitis.

Verstappen aspira a repetir su desempeño del año pasado, cuando se impuso en el GP de Australia tras salir desde la el primer lugar. ”Un poco inesperado hoy, pero muy feliz, ambas vueltas fueron muy buenas”, afirmó el neerlandés, que de lograr la victoria el domingo igualará su récord de victorias consecutivas. En 2023, Mad Max ganó diez carreras seguidas, superando la anterior marca establecida por el alemán Sebastian Vettel, con nueve en 2013. “Ha sido un fin de semana un poco complicado hasta ahora, Ferrari parece muy rápido en las tandas largas, así que mañana será un día emocionante”, agregó Verstappen, de 26 años.

Pese al gran rendimiento de los Ferrari, la segunda plaza de Sainz fue una sorpresa, ya que el piloto madrileño se sometió hace solo dos semanas a una operación de apendicitis que lo privó de correr en Yedá. El madrileño admitió haber pasado un par de semanas “duras” y “muchos días en cama esperando a ver si podía competir. Si me hubieran dicho hace unos días que iba a luchar por la pole, no me lo hubiera creído. No me siento al ciento por ciento, es imposible tras pasar tantos días en cama”, admitió Sainz, único piloto que logró romper el dominio de Red Bull en 2023 con su victoria en Singapur.

Pérez, sancionado

Sainz superó al otro Red Bull, el de Sergio Checo Pérez, que logró el tercer mejor tiempo. Sin embargo, el mexicano fue posteriormente sancionado con tres puestos en la parrilla de salida por haber “obstaculizado inútilmente” al alemán Nico Hälkenberg (Haas) en la pista. Pérez quedó por detrás de Verstappen en las dos primeras carreras y afirmó que espera poder igualar o mejorar su desempeño el domingo. ”Fue una clasificación muy complicada para los neumáticos y tuve que sacarles el máximo partido”, dijo el mexicano. “Siempre que seamos capaces de tener buena fe deberíamos ser capaces de seguir adelante”, agregó. Pero tras la sanción, Checo necesitará un impulso especial para poder superar a Verstappen, que ganó las dos primeras carreras de la temporada en Baréin y Arabia Saudita y que en ambas competiciones salió desde la ‘pole’.

Aston Martin por detrás de McLaren

Por lo tanto, la segunda fila de la parrilla estará formada por el británico Lando Norris (McLaren) y el segundo Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, quien tras haberse mostrado muy rápido en la tanda de libres del viernes, no tuvo “buenas sensaciones” este sábado al volante de su SF-24. George Russell, de Mercedes, logró el séptimo lugar, escoltado por Yuki Tsunoda, de RB, y del dúo de Aston Martin formado por Lance Stroll y Fernando Alonso.

En tanto, Lewis Hamilton de Mercedes, siete veces campeón del mundo, se quedó fuera de la Q3 y saldrá en la 11a. posición. En la clasificación solo participaron 19 de los 20 pilotos del mundial, ya que el estadounidense Logan Sargean no tomó parte en la misma después de que su compañero en Williams Alexander Albon sufriese un accidente el viernes y destrozara su monoplaza. Más rápido que su compañero y al no disponer de piezas de recambio, la escudería decidió que será Albon el que corra el Gran Premio con un único Williams en la parrilla.