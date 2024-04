Victoria de “Fau” Zaldivar en Jesús María

El Rally Sudamericano Jesús María llegó a su final y Fabrizio Zaldivar (Hyundai) resultó ganador de la segunda fecha de Rally Argentino y el Campeonato FIA CODASUR, que ve al paraguayo triunfar por primera vez en Argentina. Los escalones restantes del podio presentaron cambios, ya que el múltiple campeón argentino, Federico Villagra (Citroën) superó a Gastón Pasten (Skoda).

Con un clima que permaneció seco, los caminos para la segunda pasada por Avellaneda – Las Peñas permitieron disfrutar de pisos más firmes, condiciones en las que “Fau” Zaldivar sello un sólido triunfo, que ha sido el primero del paraguayo en Argentina y también la primera ocasión en la que un Hyundai i20 N Rally2 obtiene una victoria en nuestro país. Asimismo, el binomio marcó el segundo mejor tiempo del Power Stage y fue tercero en la Etapa 2.

Tambien el paraguayo disfrutó de un sólido triunfo general en Rally Argentino, donde ganó por 1m09s5 sobre Villagra, su margen de victoria por el Campeonato FIA CODASUR fue más reducido, ya que doblegó al boliviano, Sebastián Franco (Citroën) por 35,8 segundos. Así, Zaldivar y Der Ohannesian sellaron dos festejos consecutivos, tras haberse impuesto el domingo pasado en el Rally della Val D’Orcia de Italia.

Villagra y Virginia Klus también capturaron gran protagonismo sobre el final, ya que se adueñaron del Power Stage y superaron por 3,5 segundos a Gastón Pasten (Skoda) y Matías Ramos. De esta forma, la dupla cordobesa del Tango Rally Team arrebató a sus rivales del KS Rally Competición el segundo escalón del podio por solo 2,3 segundos, pese a que el sanjuanino doblegó al múltiple campeón, para llevarse la Etapa 2.

Rubén Montoro con Volkswagen volvió al triunfo en la categoría de los Maxi Rally. Navegado esta vez por Manuel Prieto, el piloto cordobés festejó nuevamente en su provincia, donde Jesús María lo vio llevarse la general por una contundente ventaja de 4m36s4. Asimismo, la dupla del ST Competición fue cuarta en la Etapa 2 y obtuvo dos puntos de Power Stage.

Concluida la segunda fecha de Jesús María, el calendario del Rally Argentino tendrá continuidad nuevamente en Córdoba, provincia que albergará la tercera prueba del año: el Rally de Villa Dolores, cuyo epicentro en el Valle de Traslasierra albergará el evento que se disputará entre los días 10 y 12 de mayo.

Lamentable comportamiento del publico

De lamentable, el comportamiento que mostraron algunos ‘aficionados’ en el Rally Jesús María. Unos cuantos irresponsables pusieron en riesgo sus propias vidas, las de los participantes y la de los espectadores allí presentes que pudieron vivir un accidente que pudo ser dramático en la ruta de la carrera.

A pesar de las advertencias de los policías allí presentes, nada funcionó hasta que la dantesca imagen, con uno de los participantes rozando a un ‘aficionado’, necesitó de la mano dura y un agente allí presente no le quedó más remedio que tener que inmovilizar a uno de los incautos que no entraba en razón, que caía al suelo, pero que no soltó la botella con la que, es de imaginar, se había emborrachado para realizar estos actos tan temerarios, porque no se puede pensar que alguien en su sano juicio pudiera hacer lo que hizo.

Un detenido durante la competencia

Un hombre de 38 años fue detenido el pasado sábado en horas de la tarde, mientras se desarrollaba el Rally Sudamericano Jesús María 2024. El hecho tuvo lugar en el tramo La Pampa/Santa Catalina, donde personal policial advirtió que este individuo ingresó a la ruta poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros, acercándose peligrosamente a uno de los automóviles que participaba de la competencia a alta velocidad. El aprehendido fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la justicia.