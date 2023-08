Nalbandian se enfrentó a Belasteguín en el transcurso del Mendoza Premier Pádel

Nalbandian se suma a la lista de los tenistas que demuestran interés por el padel. El astro del tenis en su estadía en el Aconcagua Arena pudo ver, entre otros, el partido de Fernando Belasteguin, a quien le dedico un gran elogio en sus redes sociales: «Silencio por favor, una LEYENDA en la pista»

Nalbandian se enfrentó a Belasteguín

Además de presenciar grandes partidos, Nalbandian tuvo la oportunidad de visitar el stand de Bullpadel y se le ofreció probar cualquier pala que quisiera.

Para probar la pala elegida se enfrentó al mejor jugador de pádel de la historia Fernando Belasteguín.

En Bullpadel interesa mucho poder tener una relación más fluida con Nalbandian ya que para la marca “David es una cara que representa muy bien los valores de excelencia que también representan a Bullpadel”

La broma de Nalbandian a Belasteguín contada por el más grande de la historia del pádel

Tras una pregunta a Bela sobre el cambio en su juego y sobre la aparición de nuevos golpes ofensivos que esta soltando en la pista, se mencionó en la respuesta una charla amistosa entre Nalbandian y Belasteguín:

“Es algo que lo vengo practicando hace mucho. Hay algo que se llama memoria del éxito, cuando las papas queman volvés a lo que te dio posibilidades de pelear por cosas. Quizás cuando voy en algún partido con un poquito de margen me tengo que demostrar a mi mismo que puedo hacer alguna cosa mas, mas que nada para seguir siendo muy competitivo. Ojala que poco a poco me vaya animando a tirar esos tiros porque cuando los tiro salen, hubo una que se me reía David Nalbandian, me decía hubo una que la clavaste a un metro y medio de la pared de fondo».