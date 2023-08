Marcelo Lombardero es una de las grandes figuras de la escena nacional, desde hace unos meses se encuentra en Córdoba dirigiendo al elenco de la Comedia Cordobesa, que se apresta a estrenar este viernes 11 de agosto la obra de Bertolt Brecht: "El Sr. Puntilo y su criado Matti".

En diálogo con Radio Universidad en el programa “Lo mismo…pero distinto” Lombardero recordó su anterior trabajo en 2022, junto a Marcela Reartes y Confluencia Barroca en la realización de la ópera: “El triunfo del tiempo y el desengaño”.

Lombardero señala la importancia de este trabajo con artistas locales lo que le facilita un encuentro con el talento artístico de otras zonas del país al que prefiere no llamar “ del interior”. Estas producciones permiten un crecimiento para el director y artistas en su conjunto y acercan al público a otras estéticas.

Una obra diferente de Bertolt Brecht

Lombardero cuenta: “Raúl Sansica fue quien me invitó a trabajar con la Comedia Cordobesa y buscando una pieza para realizar con el elenco recordé esta pieza maravillosa, una comedia popular del autor Brecht, que escribe durante el exilio, alejándose del teatro épico. Es una comedia, que es lo que se me pedía, pero es una obra de una profundidad tremenda y de una vigencia absoluta”.

“Trabajo con una productora que me acompaña: Cecilia Bassano y la música con Juan Carlos Tolosa, un creador exquisito, ya que la puesta tiene mucha música en vivo. Además de todo un equipo: Diego Sileano en escenografía; Carolina Figueroa y Guillermo Petrone en vestuario”.

Interviene todo el elenco de la Comedia…

“Esta pieza de Brecht requiere de todo el elenco de la Comedia, si bien hay dos protagónicos absolutos: Puntila (con el actor Gonzalo Tolosa) y Matti (el actor Gabriel Coba) todo el elenco tiene participación y cada personaje posee una riqueza absoluta”.

Una obra oportuna…

“El texto es una gran humorada, es una crítica mordaz sobre la lucha de clases, el gran tema de Bertolt Brecht, que en el fondo critica al ser humano. La moraleja de este argumento es que en cada uno de nosotros habita un amo y un sirviente, depende de donde uno se para. Es interesante ver la obra para sorprenderse y no anticipar mucho de su argumento. Es una muy buena idea poder ver una obra de Brecht en estos tiempos”.

Versiones

Es la tercera vez que se da esta pieza. La primera fue por la década del 50, del teatro independiente en Buenos Aires, con Onofre Lovero, Inda Ledesma y otros actores famosos de la época. Luego se hizo una producción de Claudio Hoffman en el año 2000 con el actor Roberto Carnaghi en el teatro San Martín y ahora hacemos esta producción. También tuvo una versión operística y otra fílmica alemana, creada por el director Fassbinder.

Posible sólo con un elenco como la Comedia Cordobesa…

“Es una obra que hoy en día no es sencillo de llevar a cabo. Me pregunto: Cuántos elencos tienen la capacidad de llevar adelante una obra de esta envergadura: 21 personajes y más de dos horas de duración. Es un motivo de orgullo para esta ciudad y esta provincia tener un elenco como la Comedia Cordobesa. Este dato distintivo es lo que más me animó a venir a hacer esta producción”.

Un orgullo nacional…

“La Comedia Cordobesa es una rara avis, es creo, la única comedia estable con actores existente en nuestro país. La Comedia Nacional que funcionaba en el Teatro Nacional Cervantes desapareció durante la dictadura. El elenco estable del Teatro San Martín desapareció en la década el 90; en Tucumán existe la comedia pero está vaciada de actores, lo mismo la comedia de la provincia de Buenos Aires que para poder trabajar tiene que contratar actores”.

“Tener un elenco estable como la Comedia Cordobesa permite hacer este tipo de clásicos que por sus requerimientos no podría asumir el teatro independiente y tampoco el teatro comercial que tiene otras prioridades, por otro lado creo yo que estas producciones hacen crecer al teatro independiente porque genera una actividad teatral más allá de la propia Comedia que favorece a la escena en general”.

Agradecido

Lombardero expresa: “Estoy muy agradecido de trabajar con este grupo maravilloso, con esta institución distintiva y única en nuestro país. Encontré un orgullo y una sensación de pertenencia en el elenco, con talento y alto nivel de compromiso. Hacemos un trabajo placentero”.

Defendamos a la Comedia Cordobesa

"Defender a la Comedia Cordobesa, es defender a la cultura de nuestro país porque motiva mucho anhelo de que ésto se reproduzca, de que haya mas compañias con estas característica. Trabajar con un elenco estable genera una confianza entre los artistas que no se produce en grupos conformados por actores que no se conocen entre sí y ese conocimiento previo deriva en un resultado de alta calidad".

“Esperamos a todo el público en el teatro”, culmina invitando el director.

Marcelo Lombardero con la Comedia Cordobesa

Marcelo Lombardero es una de las grandes figuras de la escena nacional. Es director de escena y gestor cultural, nacido en el seno de una familia de artistas consagrados al género operístico. Fue integrante del Coro de Niños y del Coro Estable del Teatro Colón. Actuó como solista en importantes teatros de América y Europa. Fue director artístico del Teatro Colón de Buenos Aires y del Teatro Argentino de La Plata

A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios internacionales y distinciones. Es miembro del directorio de OLA (Ópera Latinoamericana). Ganó el premio ACE en 2019.

Trabajó en salas de Francia, España, Alemania, Grecia, Chile, México, República Checa, Polonia, Colombia, Venezuela y Brasil, además de otros espacios culturales de la Argentina como el Teatro Argentino de La Plata, el Teatro Nacional Cervantes y la compañía Buenos Aires Lírica.

Fue director de la Ópera de Cámara del Teatro Colón, proyecto itinerante con el que llegó a distintos escenarios del país y del mundo, promoviendo a jóvenes artistas. También creó la compañía independiente TMC (Teatro Musical Contemporáneo).

Su presencia en Córdoba es un hecho destacado para la cultura, al frente de un elenco fundamental de la Provincia.

Sobre la obra

“El Señor Puntila y su criado Matti” describe la relación entre un aristocrático y su sirviente, como también con la joven Eva, a quien Puntila quiere encontrarle esposo.

El poderoso terrateniente se enfrenta a un dilema crucial: ¿Con quién casar a su hija? Con un embajador, para asegurarle el porvenir, o con su chofer, siguiendo el deseo de la joven.

En esa discusión, Puntila muestra una dualidad notable: es extremadamente bueno cuando está ebrio, practicando la justicia social y despojándose de su etiqueta de clase para establecer relaciones amistosas. Es dadivoso, sencillo y generoso. Pero cuando está sobrio, actúa en base a su condición de clase y género, renegando de sus amistades humildes que lo acompañan en sus borracheras.

Matti, el chofer, acompaña sus bruscos cambios de actitud, adaptándose a sus diferentes estados. Sin embargo, a diferencia de otros sirvientes, no teme cuestionar la conducta de su patrón y no acepta a Eva como su prometida debido a su desconfianza hacia la clase burguesa y su rechazo a convertirse en una propiedad más de la familia.

En esta obra, Brecht presenta un hilarante y provocativo retrato de las contradicciones y los conflictos de clase en la sociedad, mientras invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los juegos de poder.

El mensaje inalterable de Brecht

Bertolt Brecht fue un escritor crítico, poeta y dramaturgo destacado e innovador del siglo XX. Considerado el padre del teatro épico y principal exponente del teatro rebelde social.

Sus obras buscan la reflexión del espectador y el activismo político. La base de su gran producción es una crítica y clara oposición a la burguesía, sus formas de vida, ideologías y concepciones artísticas. Sus temas principales son: la guerra, la pobreza, el hambre, la explotación y la miseria humana.

Su particular poética de teatro y su forma de escribir, lo distinguen como un autor de los más originales, con quien el público se sumerge e interioriza en la lección de sus obras, a través del distanciamiento. Brecht muestra un teatro que exige al público más que otras piezas tradicionales: él no buscaba en sus trabajos el compromiso afectivo de los espectadores.

