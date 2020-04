Los clubes y jugadores mantienen sus medidas de prevención, como poner nombres a las botellas, alcohol en gel, acomodan mejor la utilería, cero saludos o distanciamiento social.

En las alineaciones los jugadores se dan su espacio, no hay saludos con rivales, y cambiar camisetas al final del partido no hace falta porque en Nicaragua nunca fue costumbre.



Los futbolistas cuentan que ya no tocan paredes o respaldos en los estadios como antes, o tardan un poco más en las duchas, y cuando no hay una, las horas se les hacen largas para llegar a sus casas.

Así transcurre cada jornada en el fútbol de Nicaragua.