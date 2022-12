ANÁLISIS Y PREVIA

➔ Protagonizarán el primer enfrentamiento en una Copa del Mundo FIFA. Será un duelo inédito en la historia de la competencia.

➔ El historial general está compuesto de 7 encuentros con 5 victorias a favor de los argentinos (12 goles), 1 triunfo de los australianos (7 tantos) y 1 igualdad. Fueron rivales en 4 partidos amistosos (1988, 1992, 1995 y 2007), 2 cruces en Repechaje Internacional FIFA rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994 y 1 juego en el Grupo A de la Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005. El único empate fue en la ida de aquel repechaje mundialista: 1-1 con los goles de Abel Balbo para la Selección Argentina tras un centro de Diego Maradona, quien regresaba al combinado nacional, y el tanto de Aurelio Vidmar, una de las figuras del fútbol australiano.

➔ La única victoria de Australia contra los argentinos en la historia fue en el primer cruce el 14 de julio de 1988 en donde el actual seleccionador Graham Arnold jugó ese partido: 4-1 (Paul Wade, Charlie Yankos x2 y Vlado Bozinovski; Oscar Ruggeri) en la Copa de Oro del Bicentenario de Australia en el estadio Sydney Football. A partir de allí, el conjunto albiceleste cosechó 5 victorias y 1 empate.

➔ Argentina se quedó con el último enfrentamiento ante los Socceroos en un amistoso internacional disputado el 11 de septiembre de 2007 con Lionel Messi en el once titular albiceleste: 0-1 (Martín Demichelis de cabeza), en el estadio Melbourne Cricket Ground. La mejor victoria de Argentina contra Australia fue en el Grupo A de la Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005: 4-2 (Luciano Figueroa x3 y Juan Román Riquelme; John Aloisi x2), en el Frankenstadion de Nürnberg (18-6-2005).

➔ Argentina jugó 5 veces ante seleccionados de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol) en Mundiales con 4 victorias y 1 derrota. Se impuso 3-1 vs. República de Corea (México 1986), 1-0 vs. Japón (Francia 1998), 4-1 vs. Rep. de Corea (Sudáfrica 2010) y 1-0 vs. Irán (Brasil 2014). Su única derrota fue en el debut de Catar 2022, 1-2 vs. Arabia Saudita.

➔ Australia disputó 4 partidos contra rivales de la CONMEBOL en Mundiales y nunca pudo ganar (1PE-3PP). Empató 0-0 ante Chile en el Grupo 1 de Alemania 1974 y luego perdió 6 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022 0-2 vs. Brasil en el Grupo F de Alemania 2006, 1-3 vs. Chile en el Grupo B de Brasil 2014, y 0-2 vs. Perú en el Grupo C de Rusia 2018.

➔ Argentina cumplirá 85 partidos en Mundiales de la FIFA. Récord de ARG 84 PJ 45PG-15PE-24PP (142GC-95GC). 59.5% de efectividad. La Celeste y Blanca perdió 5 partidos de los últimos 25 juegos en Mundiales en tiempo reglamentario (sin contar caídas en definiciones por penales).

➔ Australia llegará a 20 partidos en la Copa Mundial de la FIFA. Récord de AUS: 19 PJ 4PG-4PE-11PP (16GF-35GC). 28.1% de eficacia. La mejor actuación de Australia en los Mundiales fue en Alemania 2006, cuando por única vez en la historia de la competencia avanzó de ronda y llegó a Octavos de Final.

➔ Máximos goleadores de Argentina en Mundiales: Gabriel Batistuta (10), Lionel Messi, Diego Maradona, Guillermo Stábile (8), Mario Kempes (6), Gonzalo Higuain (5). Jugadores argentinos con hat-trick en Copas del Mundo: Guillermo Stábile vs. México (Uruguay 1930), Gabriel Batistuta vs. Grecia (EE.UU. 1994) y vs. Jamaica (Francia 1998), Gonzalo Higuaín vs. Rep. de Corea (Sudáfrica 2010).

➔ Máximas presencias de Argentina en Mundiales de la FIFA: Lionel Messi (22 PJ), Diego Armando Maradona, (21 PJ), Javier Mascherano (20 PJ), Mario Kempes (18 PJ), Óscar Ruggeri, Ángel Di María (16 PJ).

➔ Máximos goleadores de Australia en Mundiales de la FIFA: Tim Cahill (5), Mile Jedinak (3), Brett Holman (2), John Aloisi, Craig Moore, Mathew Leckie, Harry Kewell, Craig Goodwin, Mitchell Duke (1). No registra jugadores con hat-trick en la Copa del Mundo.

➔ Máximas presencias de Australia en Mundiales de la FIFA: Mark Bresciano, Tim Cahill, Mathew Ryan, Mathew Leckie (9 PJ), Mile Jedinak, Jason Culina, Lucas Neil, Scott Chipperfield (7 PJ), Brett Emerton, Craig Moore, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Mark Schwarzer (6 PJ).

➔ En Mundiales de la FIFA: ARG registra 67 juegos con anotaciones, 17 partidos en los que no pudo marcar goles, 30 vallas invictas, 54 encuentros con tantos recibidos y 6 resultados con marcador final 0-0. En tanto, AUS registra 11 juegos con anotaciones, 8 partidos en los que no pudo marcar goles, 3 vallas invictas, 16 encuentros con tantos recibidos y 1 resultado con marcador final 0-0.

➔ Argentina cumplirá 60 encuentros en fase KO en Mundiales. Récord de ARG: 25 PJ 11PG-5PE-9PP. 50.7% de eficacia. La albiceleste jugó 8 veces en Octavos de Final con 5 victorias, 2 derrotas y 1 igualdad (clasificación en los penales). México 1986 (1-0 vs. Uruguay), Italia 1990 (1-0 vs. Brasil), EE.UU. 1994 (2-3 vs. Rumania), Francia 1998 (2-2 y 3-2 en penales vs. Inglaterra), Alemania 2006 (2-1 vs. México), Sudáfrica 2010 (3-1 vs. México), Brasil 2014 (1-0 vs. Suiza) y Rusia 2018 (3-4 vs. Francia).

➔ Australia disputará 2 encuentros en fase KO en Mundiales. Récord de AUS: 1 PJ 0PG-0PE-1PP. 0% de eficacia. Su única participación anterior en fase eliminatoria fueron los Octavos de Final de Alemania 2006 en donde fueron eliminados por el eventual campeón Italia por 1-0 con un gol de Francesco Totti de penal al minuto 95. Hubo al 7 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022 menos 1 seleccionado de la AFC en Octavos de Final en 5 de las últimas 6 Copas del Mundo (únicamente faltaron en Brasil 2014). Australia nunca disputó una instancia de tiempo extra ni penales en los Mundiales FIFA.

➔ Argentina jugó 9 veces tiempos extra en Mundiales: Países Bajos (triunfo) en 1978, Yugoslavia (empate) e Italia (empate) en 1990, Inglaterra (empate) en 1998, México (triunfo) y Alemania (empate) en 2006, Suiza (triunfo), Países Bajos (empate) y Alemania (derrota) en 2014. Récord total: 3G-5E-1P.

➔ Argentina tiene el récord de definiciones por penales en Mundiales: 5 totales (4G-1P). Triunfos 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998) y 4-2 vs Países Bajos (2014). La única caída fue 2-4 vs Alemania (2006). Argentina y Alemania son los más ganadores (4).

➔ Australia obtuvo 4 victorias en sus 19 juegos en el máximo certamen de la FIFA. Perdió 6 de los últimos 9 partidos en Mundiales (obtuvo 2 victorias en los últimos 9 encuentros). Su última igualdad fue contra Dinamarca por el Grupo C de Rusia 2018: 1-1 (Christian Eriksen; Mile Jedinak). Ganó los últimos 2 partidos mundialistas, la misma cantidad que en sus primeros 17 encuentros (el resto: 4PE-11PP). Registra 2 duelos sin recibir goles en la Copa Mundial de la FIFA (no sufrió tantos ante Túnez ni Dinamarca). Había recibido goles en 16 de sus 17 duelos mundialistas antes de esta racha.

➔ Argentina conserva la valla invicta en los primeros tiempos de Catar 2022. Sin embargo, 4 de sus 5 goles en esta Copa del Mundo llegaron en la segunda etapa de los partidos. El equipo de Lionel Scaloni cuenta con un promedio de 14.3 remates por juego y registra el menor número de disparos recibidos por jornada, 3.3.

➔ Mitchell Duke, autor del gol número 50 de esta edición, registra 1 anotación y es el jugador de Australia con más disparos en la actual competición (4). Jackson Irvine encabeza el rubro de quites (5) en los Socceroos y es el más preciso en pases (85%). Aaron Mooy lleva la delantera en pases (155) y Matthew Leckie participó en 2 de los 3 goles de Australia en Catar 2022 (1 tanto y 1 asistencia). Este último y el arquero Mathew Ryan, cumplirán 10 partidos en la Copa Mundial y se convertirán en los australianos con más presencias en la historia del certamen, por encima de Tim Cahill y Mark Bresciano (9).

➔ Lionel Messi cumplirá 23 partidos siendo el argentino con más presencias en Mundiales. El actual capitán, autor de 2 goles, 1 asistencia y 14 disparos en Catar 2022, registra 8 tantos, comparte el segundo puesto con Diego Maradona y Guillermo Stábile, y quedó a 2 gritos de Gabriel Batistuta con 10. Buscará su primera conquista en fase eliminatoria de un Mundial (sus 8 goles fueron en fase de grupos).

➔ Rodrigo De Paul es el argentino con más pases (303) y quites (16) en la presente competencia mundial. Leandro Paredes (96%) y Alexis Mac Allister (93%) son los más efectivos para entregar el balón. Enzo Fernández participó en 2 de los últimos 3 goles de la albiceleste en Catar 2022 (1 tanto a México y 1 asistencia a Polonia). Julián Álvarez registra 1 gol y 7 disparos en 161 minutos en Catar 2022. Lautaro Martínez anotó 3 goles en los últimos 4 partidos que comenzó como suplente con el seleccionado argentino (doblete a Nicaragua en 2019 y un gol ante Bolivia en 2021).