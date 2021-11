Ogier frente a Evans, la pelea por el Mundial de Rallies

Hace 12 meses Sébastien Ogier comenzó el Rally de Monza con el objetivo de recuperar la ventaja de 14 puntos que llevaba su compañero Elfyn Evans. El francés lo consiguió y alcanzó su séptimo campeonato del mundo. Este fin de semana se disputa el FORUM8 ACI Rally Monza y Evans tiene que recuperar la ventaja de 17 puntos que lleva Ogier, si quiere llevarse la corona por primera vez y arruinar el sueño del francés de retirarse del Mundial de Rallies con ocho títulos. Habrá miles de aficionados en Monza dispuestos a disfrutar del espectáculo con los ojos clavados en Ogier y Evans.

Ogier cuenta con siete mundiales que lo acreditan como el mejor, por ello el francés inicia el final de su andadura con tranquilidad.

Lo que es sorprendente porque la prueba de Italia no solo decidirá el Mundial de Rallies, sino que marcará el final de su carrera deportiva en el WRC.

“Ha sido una suerte y un privilegio el tener una carrera deportiva tan larga, con tantas victorias y títulos. Diría que eso me ayuda a tener una actitud algo relajada. Hace mucho tiempo que tomé esta decisión (dejar el Mundial de Rallies). No me da miedo el hecho de que mi vida vaya a cambiar, en realidad me gustaría sentir algo de preocupación por ello”, dijo el campeón.

“Estoy en un momento en mi carrera, en mi vida, donde siento que necesito tomarme un descanso. En estos momentos no me da miedo el pensar que voy a echar todo esto de menos. Sé que será así llegado el momento. En la vida siempre queremos lo que no tenemos. Me siento relajado pero, al mismo tiempo, quiero llevarme el título antes de retirarme”.

¿Está Ogier intentando que baje la guardia su compañero de equipo y rival? ¿Se trata de algún truco psicológico?

No, simplemente es una honesta reflexión del piloto de 37 años, a estas alturas de su vida y de su carrera deportiva.

¿Qué pasará en los próximos 16 tramos de asfalto? ¿Estará tan relajado?

“Vendrá la presión y necesito sentirla para rendir a gran altura en Monza, casi siempre ha sido así en mi carrera deportiva. Es algo que me estimula”, explicó.

¿Y qué podemos decir de Evans?

A Elfyn Evans no le gusta exagerar, recordemos que el año pasado empezó este evento en una posición completamente diferente y simplemente dijo que tenía que hacerlo lo mejor posible.

En esta ocasión es casi lo mismo.

“Este año sabemos que, si queremos tener una opción real de lograr el título, debemos ganar el rally. Pero es no cambia mucho la situación, siempre empezamos un rally con el objetivo de alcanzar la victoria”, dijo.

“Sí, podemos arriesgar un poco más aquí y allí, pero los resultados llegan cuando estás conduciendo bien, el coche funciona y puedes arriesgar porque tienes confianza. Así es como se alcanza la victoria y no arriesgando como un loco, frenando en el último momento o tomando las curvas a fondo. Eso fue lo que aprendí cuando gané este año en Finlandia. Me di cuenta de que estaba conduciendo bien”.

El año pasado Evans llegaba a Monza con 14 puntos de ventaja y era el favorito para conseguir el que habría sido su primer título, hasta que se equivocó al juzgar el nivel de agarre en una montaña cercana a Milán. Su Yaris derrapó sobre el hielo y se salió de la carretera, ahí acabó su lucha por el título de 2020.

¿Tiene ese fallo metido en la cabeza?

“No”, dice con una sonrisa. No cambiaría la estrategia que utilizó el año pasado. Fue un accidente, algo que podría volver a suceder en cualquier momento.

“La verdad es que me lo tomé con bastante calma. Por supuesto, te da rabia en el momento, fue una ocasión perdida. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no me arrepiento de nada. Tenía que conducir a aquella velocidad”, añade.

“Este año es diferente. Los tres puntos extra entre 14 y 17 suponen una gran diferencia. Es una distancia muy grande, ¿verdad? Sí, esta vez es distinto pero para mí será como otro rally más”.

Aunque no en todos los rallies tienes la posibilidad de proclamarte campeón del mundo. Esa es la situación a la que se enfrentan los dos pilotos de Toyota.

Fuente: www.redbull.com