UFC Brasilia se vivió sin público por el brote de coronavirus que afecta al mundo pero al menos se pudo llevar a cabo y no fue cancelado.

Y encima se vivió una de las peleas más emocionantes de los últimos tiempos. Charles Oliveira enfrentó a Kevin Lee y logró una tremenda victoria con un final de película.

Desde el primer minuto el brasileño fue al ataque buscando vencer al estadounidense y logró dominar, a pesar de algunos buenos derribos de su oponente.

Oliveira fue desgastando a su rival hasta que finalmente en el tercer asalto logró conectar la guillotina que le dio el triunfo. Su rival se dio por vencido, el árbitro frenó el combate y ahí se dio una situación particular: Lee no se dio cuenta de que ya se había rendido y quiso seguir peleando, tanto así que el juez no lo podía separar de la cadera del sudamericano.