Nadia Podoroska está concretando lo que ya había empezado a insinuar desde el reinicio de la competencia en agosto pasado. Su rendimiento fue mejorando con la disputa de los partidos y el correr de los torneos. Y por extensión su experiencia fue en aumento.

Roland Garrós no fue la excepción. El torneo francés la verá el próximo domingo en cuarta ronda, su mejor actuación en un Gran Slam, a raíz del contundente triunfo por 6-3 y 6-2 ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.

Hacia cuatro años que no se producía el ingreso de una mujer argentina al cuadro final de un gran torneo. Y hacía seis años que eso no se producía en el abierto de Francia. Podoroska, actual 131ª en el escalafón mundial, avanzará varios puestos luego de esta elogiable campaña, que aún no tiene final.