Pilar Casas, jugadora del equipo femenino de Talleres, dejó el club y expresó en su cuenta de Twitter hechos que padeció por parte de la institución.

Se suma a otra de las futbolistas que eligen otros destinos por sentir la falta de apoyo.

Hace unos días tome la decisión de irme de Talleres por distintos motivos...

de lo unico con lo que me voy conforme es que grupo como ese no se encuentra en cualquier lado, son las mejores.

Pero si me toca hablar de la institución, de cual me voy muy decepcionada + — pilai (@pilicassas) April 11, 2021

4 años estuve en el club y a la hora de irme me piden que devuelva toda la indumentaria que ellos me habian dado, a ninguna otra compañera se la habian pedido, y de no hacerlo; ellos no iban a darme el pase.

Cabe destacar que tome la decisión de irme porque estuvimos — pilai (@pilicassas) April 11, 2021

mas de mes y medio sin entrenador, entrenando en una cancha donde tenes que ver bien donde pisas porque te lesionas...

puedo dar muchos ejemplos pero no tengo la autorización de mis compañeras asi que digo el mio.

cancha llena de barro donde doy un pase y resbalo — pilai (@pilicassas) April 11, 2021

por la condición del terreno y me lesiono quedandome mas de 3 semanas sin competencia. Sin poder pisar del dolor mis compañeras me tuvieron que llevar alzando a donde estaba mi papa para que me llevara al medico porque “no puede entrar alguien ajeno al club por protocolo” — pilai (@pilicassas) April 11, 2021

Otra cosa a destacar es que tenemos ropa Penalty la cual talleres hace mas de 2 años no utiliza, ahora...

cuando jugamos la final donde habia mucha gente que nos apoyo en el dia a dia, no como la institución, ellos mismos se encargaron de poner cámaras, armar el escenario — pilai (@pilicassas) April 11, 2021