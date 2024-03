En el marco del Torneo Montaigu, la Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, se enfrentó a su par de Francia en un partido que estuvo marcado por diversas polémicas. A pesar de un gol anulado de manera sorprendente que se hizo viral en redes sociales, un penal cuestionable a favor de Francia y dos penales no cobrados a favor de la Albiceleste, el equipo argentino no logró imponerse y cayó por 2-1.

El primer gol del encuentro llegó a los 10 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Francia por una falta de Mathías Satas sobre Ibrahim Mbayé, que fue convertido en gol por Djylian N'guessan. Posteriormente, Racmi Himbert amplió la ventaja para los franceses, complicando aún más el panorama para Argentina.

A pesar de las polémicas arbitrales, la Selección Argentina logró descontar con un gol de Thomas De Martis, tras una gran jugada individual de Felipe Esquivel. Sin embargo, el tiempo no alcanzó y Francia se llevó la victoria, eliminando a Argentina de la lucha por el título en el torneo juvenil.

El partido culminó de manera tensa, con algunos roces entre jugadores de ambos equipos, incluyendo empujones y hasta algunos manotazos. La celebración efusiva de los franceses, sumada a la calentura por las decisiones arbitrales y la derrota, desencadenaron este final polémico en un encuentro que quedará en la memoria de ambas selecciones.