El París Saint-Germain de Lionel Messi deberá enfrentar al Auxerre, por la fecha 36 de la Ligue 1. El entrenador Christophe Galtier analiza qué equipo poner en el Stade de l'Abbé-Deschamps y podrá tener la chance de consagrarse si el Lens no gana ante Troyes.

El PSG saldrá al campo de juego del Auxerre sabiendo los resultados de Troyes vs. Lens y Marsella vs. Lille; por lo que podría consagrarse campeón del fútbol francés por 11° vez. Christophe Galtier o el club no han reportado ninguna nueva baja luego de la victoria por goleada ante el Ajaccio en Parque de los Príncipes; por lo que podría optar por repetir la formación.

La probable formación de PSG vs. Auxerre, por la Ligue 1

Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Achraf Hakimi; Marco Verratti, Fabián Ruiz, Juan Bernat; Lionel Messi, Hugo Ekitike, Kylian Mbappé. DT: Christophe Galtier.